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Önce terör sonra özür

Yıldız Tilbe, gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Basın aracına çarpan şarkıcı, daha sonra Twitter üzerinden özür diledi

08 Ocak 2012 02:00

 

T24- Önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı’nın çıkışında görüntülenen Yıldız Tilbe, gazetecilerle köşe kapmaca oynadıZincirlikuyu’da yol ortasında durup geri geri giderek basın aracına çarpan şarkıcı, daha sonra Twitter üzerinden özür diledi.




Milliyet'in haberine göre,  yemeğin ardından hışımla dışarı çıkan Tilbe, “Hiçbirinize ayıracak vaktim yok” diyerek kameramanların arasından geçip aracına bindi.  Ardından takip başladı. Zincirlikuyu’da bir anda yolun ortasında duran Tilbe, aracını geri vitese taktı ve arkasındaki basın aracına çarptı. 


Otomobilinden söylenerek inen şarkıcı, “Allah hepinizin belasını versin. Bu ne lan?” deyip fotoğraflarını çeken muhabirlere öpücük yolladı.  Tilbe’nin bu tuhaf hareketlerinin nedeni, Twitter sayfasına yazdıklarından sonra anlaşılabildi. 

Azer Bülbül’ün zamansız ölümüne üzülen şarkıcı, attığı tweet’te şunları yazdı: “Ben basının sokak elemanlarını çok seviyorum. Yine bir restoran çıkışı karşılaştık. En primitif halimle kaçmaya çalıştım fakat başaramadım. Ağlamışım, gözlerim kıpkırmızı. Moralimiz bozulmuş, Azer Bülbül hayatını kaybetmiş. Her an sahne ve ekran haliyle dolaşılmaz ki. Arkadaşlar sizi seviyorum. Belki sizden kaçmamalıydım fakat dediğim gibi her zaman uygun olmayabilir. Bazen konuşmak istemez insan kendiyle bile...”

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