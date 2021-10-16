Önce temel attılar sonra ihale yaptılar; “Tamamen adrese teslim bu ihaleyi Meclis araştırmalı”

Hamdi Akın'ın sahibi olduğu Akfen şirketinin işlettiği Isparta Şehir Hastanesi’yle ilgili iddia dikkati çekti. CHP'nin doktor kökenli Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, ortada ihale olmamasına rağmen seçimden 18 gün önce hastanenin temel atma töreni düzenlendiğini ortaya çıkardı.

Sözcü'nün haberine göre, Isparta Şehir Hastanesi'nin temeli dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Isparta Milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Vali Vahdettin Özkan, Akfen şirketinin yönetim kurulu başkanı Hamdi Akın'ın da katılımıyla 12 Mart 2014'te gerçekleştirildi. Bina yapımı için ruhsat bile alınmadan yapılan törende Hamdi Akın, 755 yataklı şehir hastanesini 2-3 yılda bitirmeyi planladıklarını söyledi. Hastanenin temeli görkemli bir törenle atılsa da ortada yapılmış, sonuçlanmış bir ihalenin olmadığı anlaşıldı. İhale komisyonu tutanağında Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Ahmet Burak Yaşar'ın adı yazılmasına rağmen, tutanağı imzalamadı. Ancak Yaşar, müsteşarlık makamına, komisyonun ihaleyi Akfen firmasına niçin vermesi gerektiği konusunda 15 maddelik 2,5 sayfa yazı gönderdi.

"Yapılan tamamen adrese teslim ihaledir"

CHP'li Fikret Şahin, müsteşarlık makamına gönderilen yazının ihale komisyon kararından tam 6 dakika önce yazıldığını belirledi. Şahin, ne yapılmak istendiğini şöyle açıkladı:

“Burada amaç, 134 gün önce birlikte temel attıkları Akfen firmasına ihalenin niçin verilmesi gerektiği belirtiliyor, ihale komisyonu üyelerinin bu konuda ikna edilmeye çalışılıyor. Yapılan tamamen adrese teslim ihaledir.”

50 milyar liraya ihale edildi

CHP'li Fikret Şahin, bina kullanım bedeli, zorunlu hizmetleri içeren “P Hizmeti” olarak nitelendirilen işlerin 49 milyar 850 milyon liraya ihale edildiğini söyledi. “Hastanenin tıbbi destek hizmetleri (Laboratuvar, röntgen, fizik tedavi, sterilizasyon gibi) hizmetlerinin ihalesinin daha sonra yapılmasına karar verilmiş. Hastanenin yapımı ile hizmetlerin ihalesinin aynı dönemde yapılması gerekirken, buna uyulmadı Bu da ihalenin şeffaf ve rekabetçi bir biçimde yapılmasına aykırıdır” dedi. CHP'li Şahin konuyu TBMM'ye de sundu. İhale süreci tamamlanmadan gelecekte ihaleyi alacak şirket yetkilileriyle temel atılmasının gerekçesini sordu.

Muhalefet şerhi koydu, ‘hukuka aykırı' dedi

Temel atma töreninden tam 134 gün sonra yani 24 Temmuz 2014'de saat 14.00 de komisyon ihaleyle ilgili kararını verdi. Kararda 6 kişinin imzası var. Komisyon üyeleri Nurten Seyhan, ihale yapılmadan temelin atıldığını da hatırlatıp, muhalefet şerhi koydu. Nurten Seyhan, şerh gerekçesini tutanağa şöyle geçirdi:

“İhale süreci sonuçlandırılıp, ihale komisyon kararı almadan ihaleyi kazandığı belirtilen firma ve bakanlık yetkilileri ile birlikte 12 Mart 2014 tarihinde Isparta Şehir Hastanesi'nin temel atma töreni yapılmıştır. İhale kararı almadan önce gerçekleşen temel atma töreni hukuka aykırıdır, ihale komisyonunu zor durumda ve zan altında bırakılmıştır.”