Önce tecavüz ettiler, sonra öldürdüler!

Balıkesir’in Savaştepe İlçesi’nde akli dengesi yerinde olmayan Ramazan Ç’yi (43) dövüp, okul bahçesine atarak ölümüne neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 3 kişinin, Ramazan Ç'ye önce defalarca tecavüz ettikleri ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, geçen Cuma günü saat 07.00 sıralarında, Savaştepe Lisesi Bahçesi’nde bir kişinin yerde yattığını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri, bilincini kaybeden kişiye müdahale etti ancak kurtaramadı. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Ölen kişinin Savaştepe’de yaşayan akli dengesi yerinde olmayan ve sürekli alkol alan Ramazan Ç olduğu tespit edildi. Okul yakınlarında terkedilmiş plakasız, seleli bir motosikletten şüphelenen polis araştırmasını bu yönde derinleştirdi.

'İfadelerinde itiraf ettiler'

Polis, motosikletin sahibi İ.B.’yi (28) sorguladı. İ.B suçunu itiraf ederken, yalnız olmadığını, yanında A.M (29) ve M.I.’nın (18) da bulunduğunu söyledi. Ramazan Ç'yi A.M’nin evine götürdüklerini, burada defalarca tecavüz ettiklerini daha sonra döverek okul bahçesine baygın vaziyette attıklarını belirtti. Bunun üzerine polis, adı geçen iki şüpheliyi de yakaladıktan sonra işlemlerinin ardından üç şüpheliyi adliyeye sevk etti. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından ’Kasten adam öldürme ve nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından tutuklandı. Mahkeme çıkışında adliye çevresinde toplananlar A.M, İ.B ve M.I’ya büyük tepki gösterdi. Polis geniş güvenlik önlemi aldı.