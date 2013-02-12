T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Önce tecavüz ettiler, sonra öldürdüler!

Bir okul bahçesinde ölü bulunan Ramazan Ç adlı vatandaşa, yapılan incelemeler sonrasında, defalarca tecavüz edildiği ortaya çıktı

12 Şubat 2013 16:31

Balıkesir’in Savaştepe İlçesi’nde akli dengesi yerinde olmayan Ramazan Ç’yi (43) dövüp, okul bahçesine atarak ölümüne neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 3 kişinin, Ramazan Ç'ye önce defalarca tecavüz ettikleri ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, geçen Cuma günü saat 07.00 sıralarında, Savaştepe Lisesi Bahçesi’nde bir kişinin yerde yattığını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri, bilincini kaybeden kişiye müdahale etti ancak kurtaramadı. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Ölen kişinin Savaştepe’de yaşayan akli dengesi yerinde olmayan ve sürekli alkol alan Ramazan Ç olduğu tespit edildi. Okul yakınlarında terkedilmiş plakasız, seleli bir motosikletten şüphelenen polis araştırmasını bu yönde derinleştirdi.

 

'İfadelerinde itiraf ettiler'

 

Polis, motosikletin sahibi İ.B.’yi (28) sorguladı. İ.B suçunu itiraf ederken, yalnız olmadığını, yanında A.M (29) ve M.I.’nın (18) da bulunduğunu söyledi. Ramazan Ç'yi A.M’nin evine götürdüklerini, burada defalarca tecavüz ettiklerini daha sonra döverek okul bahçesine baygın vaziyette attıklarını belirtti. Bunun üzerine polis, adı geçen iki şüpheliyi de yakaladıktan sonra işlemlerinin ardından üç şüpheliyi adliyeye sevk etti. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından ’Kasten adam öldürme ve nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından tutuklandı. Mahkeme çıkışında adliye çevresinde toplananlar A.M, İ.B ve M.I’ya büyük tepki gösterdi. Polis geniş güvenlik önlemi aldı.

ETİKETLER

tecavüzbalıkesiroku bahçesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24