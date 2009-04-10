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Bilim / Teknoloji

Önce Sony şimdi Universal

Çarşamba günü Sony ile prensip anlaşması yapan YouTube şimdi de Universal ile aynı işe kalkışıyor.

10 Nisan 2009 03:00

Video paylaşım sitesi YouTube, müzik yapımcısı Universal Music Group ile video kliplerin yayımlanacağı bir site kurulması konusunda işbirliği yapacak.

Çarşamba günü YouTube Sony Music ile anlaşmaya gideceğini yazmıştık. Şimdi de bir başka sinema devi Universal youTube ile ortak bir video portali kurma projesini resmen açıkladı.

Wall Street Journal'daki haberde, Vevo adlı sitenin içeriğini Universal Music Group'un, altyapısını ise YouTube'un sağlayacağı belirtildi. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, Universal reklam gelirinin bir bölümünü YouTube ile paylaşmayı kabul etti. Haberde, sitenin gelecek aylarda faaliyete geçeceği kaydedildi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerinden YouTube'de en çok izlenen videolar arasında müzik klipleri yer alıyor. Ancak kliplerin YouTube'de yayımlanması telif hakları nedeniyle sık sık yapımcı firmalar ile YouTube arasında sorunlara yol açıyor.

Warner Music Group, geçen aralık ayında lisans anlaşmasını yenileme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandığı için, telif hakkı kendisine ait şarkı ve videoların YouTube'den kaldırılmasına karar vermişti.

YouTube'ün ortağı Google ve Universal Music, Vevo'nun bir gün dünyanın en büyük müzik videoları sitesi olacağını düşünüyor. Sitede, Unversal'a ait olan video kliplerin yanı sıra röportajlar ve konser görüntüleri de yer alacak.

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