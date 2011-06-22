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Yaşam

Önce sınıfta kaldı sonra geçti ve taktir aldı

'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' dersinden muaf olmasına rağmen sınıfta bırakılan Nazlı'ya müjdeli haber Milli Eğitim'den geldi.

22 Haziran 2011 03:00

T24 - Eskişehir’de mahkeme kararıyla “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinden muaf tutulmasına karşın bu dersten başarısız sayılarak sınıfta bırakılan Odunpazarı Havacılar İlköğretim Okulu’ndan 5. sınıf öğrencisi, 11 yaşındaki Nazlı Şirin El, yayınımız üzerine milli eğitim müdürlüğünün mahkeme kararını uygulamaya koymasıyla sınıfını geçti.

Muaf olduğu din dersinden sınıfta kaldı

Nazlı’ya okul tarafından takdirname verileceği de öğrenildi.

Odunpazarı ilçesindeki Havacılar İlköğretim Okulu’ndan 5. sınıf öğrencisi Nazlı Şirin El’in babası Hüseyin El milli eğitim müdürlüğü yetkilerinin kendisini arayarak tekrar bir dilekçe vermesini istediklerini ve kızını bir üst sınıfa geçirdiklerini söyledi.


Nazlı Şirin El de takdirname alacağı için mutlu olduğunu belirterek “Sınıfta bırakılmayı hak etmemiştim. Şimdi çok mutluyum. İleride mimar olmayı düşünüyorum. Ayrıca hayvanları çok seviyorum. Bu nedenle veteriner de olabilirim” diye konuştu.

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