Önce sevgilisiyle tartıştı, sonra evde dinamit patlattı; iki kişi öldü!

Antalya'da Mustafa Alper, dairesine gittiği sevgilisi Nurcan Demiröz ile tartıştı. Tartışmanın ardından yanında götürdüğü dinamiti evin içinde patlattı. Patlamada Alper ve Demiröz can verdi. Olayın anlaşılmasından önce polis, diğer dairelerde de hasara neden olan patlamanın, terör örgütü üyelerinin bomba yapımı sırasında meydana gelmiş olması ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Habertürk gazetesinden Soner Özcan'ın haberine göre Mustafa Alper (49), dün sabah saat 05.30 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki 4 katlı TOKİ Konutları CY-7 Blok’un 3’üncü katında yaşayan sevgilisi Nurcan Demiröz’ün (44) dairesine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Alper, tartışmanın ardından yanında götürdüğü dinamiti evin içinde patlattı. Patlamada Alper ve Demiröz can verdi.

Parçalanmış cesetleri bulundu

Patlama sesini duyan apartman sakinleri, panikle kendilerini dışarı attı. Binada yaşayanların haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, diğer dairelerde de hasara neden olan patlamanın, terör örgütü üyelerinin bomba yapımı sırasında meydana gelmiş olması ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Daire içine girip incelemede bulunan polis ekipleri, Nurcan Demiröz ve Mustafa Alper’in parçalanmış cesetleriyle karşılaştı. Cesetler, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayın detayı ise patlama sırasında dairede bulunan ve yara almadan kurtulan Afyon nüfusuna kayıtlı Demiröz’ün arkadaşı Nalan C.’nin ifadesiyle ortaya çıktı. Nalan C., Asayiş Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde, Alper ile Demiröz’ün sabah saatlerinde tartıştığını ve patlamanın tartışmanın ardından yaşandığını söyledi. Patlamadan önce Mustafa Alper’in “Seni de öldüreceğim, kendimi de” dediğini duyduğunu anlatan Nalan C., “Ardından çok şiddetli bir patlama oldu. Dışarı kaçtım” dedi.

"Kavga seslerini duyduk"

Patlamanın olduğu binada yaşayan Rahime Yılmaz ise “Saat 05.00 gibi kavga seslerini duyduk. Sürekli kavga ettikleri için önemsemedik. Yatıyorduk. Bir gürültüyle evimin kapısı kırıldı. Önce kapıyı birisinin kırdığını sanarak ‘Kapıya kim tekme attı?’ diye dışarı çıktım. Binada yoğun duman gördüm. Demiröz’ün evine girdim. Kopuk bir bacağın üzerine bastım” diye konuştu.

Taş ocağında dinamit patlatıyormuş

Mustafa Alper’in uzun süre taş ocaklarında dinamit patlatma işi yaptığı öğrenildi. Konya Taşkent nüfusuna kayıtlı Alper’in, “uyuşturucu madde satmak ve fuhuşa teşvik ve aracılık” suçlarından kaydı bulunduğu ifade edildi.