Önce serbest sonra 30 yıl

Trabzon'da eşini kazayla vurarak ölümüne neden olan koca, 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldı. Ancak Yargıtay'ın davayı bozması üzerine yeniden yargılanan koca, bu kez önce müebbete ardından, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, eşini tabancayla kazara vurarak ölümüne neden olan kişi, Yargıtayın ''sanığın eşini hastaneye götürmeyerek iyi niyetli davranmadığı'' gerekçesiyle bozduğu davada yeniden yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada ''kasten adam öldürme'' suçundan tutuklu yargılanan Ömer Seyis (78) hazır bulundu. Ömer Seyis, mahkemedeki ifadesinde, eşini kazayla vurduğunu savunarak, ''Suçsuzum. Kazayla oldu. Bunu burada bulunanlar da biliyor'' dedi.



Mahkeme heyeti, Seyis'e önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra, Seyis'in cezasını, sosyal ilişkilerini, olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak 30 yıl hapis cezasına çevirdi.



Yargıtay bozmuştu



Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 26 Temmuz 2004'te, Ömer Seyis'in evde temizlediği ruhsatsız tabancası kazayla ateş almış, bir aylık bebeğini emziren kendisinden 45 yaş küçük eşi Fatma Seyis sırtından vurularak hayatını kaybetmişti.



Ömer Seyis'in, eşinin bir anda fenalaştığını ve kalp krizinden öldüğünü söylemesi üzerine Fatma Seyis, Tonya ilçesinde toprağa verilmişti. Fatma Seyis'in, tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada mezardan çıkarılan Fatma Seyis'in cesedine yapılan otopside, ölümünün ateşli silahtan kaynaklandığı tespit edilmişti.



Bunun üzerine tutuklanan ve 10 ay cezaevinde kalan sanık Ömer Seyis, olayın kazayla meydana geldiği ve eşinin ölümünden derin üzüntü duyduğu dikkate alınarak 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası ertelenmişti.



Fatma Seyis'in babası Muhammet Beşel'in itirazı üzerine dava temyize gitmiş, kararı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ömer Seyis'in eşini vurduktan sonra hastaneye götürmediğini ve evde silah patladığını kimseye söylemediği, bu durumda zanlının iyi niyetli olduğu düşünülüp hüküm kurulamayacağı gerekçesiyle kararı bozmuştu. Bozma kararının ardından Ömer Seyis'in yeniden yargılanmasına Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştı. (AA)