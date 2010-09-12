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Yaşam

ÖNCE REFERANDUMA SONRA NİKAHA   SAMSUN (A.A)

12 Eylül 2010 20:03

-ÖNCE REFERANDUMA SONRA NİKAHA   SAMSUN (A.A) - 12.09.2010 - Samsun'da yeni evlenecek çift, nikah masasında 'evet' demeden önce gelin ve damatlıklarıyla sandık başına gelerek halk oylamasına katıldı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan damat Samet Gül (22) ile gelin Çağla Kılıç (21) Anakent Sosyal Tesisleri'nde yapılacak düğünleri öncesinde oy kullanmayı tercih ettiler. Damat Mareşal Fevzi Çakmak Lisesi'nde, gelin ise İlkadım Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsü'nde oylarını kullanırken, Gül ve Kılıç, gelinlik ve damatlıkla gittikleri sandık başlarında ilgiyle karşılandılar. Samet Gül, 12 Eylülün kendileri için çifte düğün olduğunu belirterek, ''Bu referandumda 'evet' oyu verdik. Çocuklarımızın geleceği için, daha özgür ve daha demokratik bir ülkede yaşamak için 'evet' dedik. Birazdan da hayatımızı birleştirmek için 'evet' diyeceğiz. Çok mutluyuz'' dedi. Gelin Çağla Kılıç ise, eşi ile birlikte böyle bir karar aldıklarını, hem anayasa değişikliği hem de evlilikleri için 'evet' demenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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