Penisinin fotoğrafını Twitter'dan paylaşan yönetici, futbol kulübünü sattı

Dünyanın en eski futbol kulüplerinden, 1862'de kurulan, Notts County FC'nin Başkanı Alan Hardy, Twitter hesabından yanlışlıkla penisinin fotoğrafını paylaştı. Hardy, kısa süre sonra kulübü satma kararı aldığını belirtti ve bunun "geçen hafta sonu medyada olan hiçbir olayla bağlantılı olmadığını" söyledi.

Hardy, kulübün gösterdiği başarısız performans sonrası kendisini eleştiren bir taraftarın geçmişte takıma nasıl destek verdiğini göstermek için bir fotoğraf paylaştı. Ancak Hardy paylaştığı fotoğrafta telefonunun fotoğraf galerisinin de göründüğünü fark etmedi. Fotoğraf galerisinde Hardy'nin bir "penis fotoğrafı" olduğunu fark eden Notts County taraftarları, tepki gösterdi. Hardy, söz konusu mesajı sildi ancak görsel, binlerce kişi tarafından görüldü.

Hardy ilerleyen saatlerde Twitter hesabından bir özür mesajı yayımladı. Mesajda "uygunsuz bir fotoğraf" paylaştığını belirten Hardy, "Rahatsızlık verdiğim herkesten özür dilerim" dedi.

Hardy birkaç gün sonra kulübü satmaya karar verdiğini belirtti. Hardy yaptığı açıklamada kararını şöyle gerekçelendirdi:

"Medyada meydana gelen bir kaza ve takımın performansı ile alakalı değil. Diğer işlerine yoğunlaşabilmek için kulübü satmaya karar verdim."