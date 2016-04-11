Önce para çaldılar, sonra ‘selfie’ çektiler!

İstanbul'da çeşitli bankalar adına arayıp vatandaşların kredi kartı şifrelerini elde ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan kişilerin bankamatiklerden paraları çektikten sonra ‘selfie’ (özçekim) yaptıkları öğrenildi ve paraları eğlence mekanlarında harcadıkları iddia edildi.

Hürriyet’in haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kredi kartlarından kendilerinin rızaları olmadan para çekildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından tespit ettiği şüpheliler B.G, R.A. ile H.A'yı gözaltına aldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 8 bin lira, dizüstü bilgisayar ve 5 kişiye ait kredi kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin vatandaşları bankalar adına arayarak, "Daha önce bankamızdan kredi çekmişsiniz. Ödediğiniz sigorta ücretini geri iade etmemiz için hesap numaranıza ve şifrenize ihtiyacımız var" diyerek dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda gözaltındaki şüphelilerin dolandırdıkları vatandaşların paralarını bankamatiklerden çekerken özçekim yaptıkları ve daha sonra paraları eğlence mekanlarında harcadıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan bir bankanın Kalamış şubesindeki çalışanlarından, bankadan sahte kimlikle 15 bin lira kredi çekmek isteyen 2 kişi olduğu ihbarını alan polis ekipleri operasyon düzenleyerek Ş.Ç. ve A.B'yi gözaltına aldı.

Daha önceden "kredi kartı dolandırıcılığı", "kredi kartlarını kötüye kullanım" gibi suçlardan kaydı bulunan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.