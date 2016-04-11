T24 LogoT24 Logo
Gündem

Önce para çaldılar, sonra ‘selfie’ çektiler!

Dolandırıcıların çaldıkları paraları eğlence mekanlarında harcadıkları iddia edildi

11 Nisan 2016 19:38

İstanbul'da çeşitli bankalar adına arayıp vatandaşların kredi kartı şifrelerini elde ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan kişilerin bankamatiklerden paraları çektikten sonra ‘selfie’ (özçekim) yaptıkları öğrenildi ve paraları eğlence mekanlarında harcadıkları iddia edildi.

Hürriyet’in haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kredi kartlarından kendilerinin rızaları olmadan para çekildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.  

Polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından tespit ettiği şüpheliler B.G, R.A. ile H.A'yı gözaltına aldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 8 bin lira, dizüstü bilgisayar ve 5 kişiye ait kredi kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin vatandaşları bankalar adına arayarak, "Daha önce bankamızdan kredi çekmişsiniz. Ödediğiniz sigorta ücretini geri iade etmemiz için hesap numaranıza ve şifrenize ihtiyacımız var" diyerek dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

 

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda gözaltındaki şüphelilerin dolandırdıkları vatandaşların paralarını bankamatiklerden çekerken özçekim yaptıkları ve daha sonra paraları eğlence mekanlarında harcadıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan bir bankanın Kalamış şubesindeki çalışanlarından, bankadan sahte kimlikle 15 bin lira kredi çekmek isteyen 2 kişi olduğu ihbarını alan polis ekipleri operasyon düzenleyerek Ş.Ç. ve A.B'yi gözaltına aldı.

Daha önceden "kredi kartı dolandırıcılığı", "kredi kartlarını kötüye kullanım" gibi suçlardan kaydı bulunan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.      

ETİKETLER

hırsızdolandırıcıselfieözçekim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24