'Once' müzikali Tony Ödülleri'nin yıldızı oldu

American Theatre Wing tarafından verilen ve televizyondan canlı olarak yayınlanan ödül törenine, 8 dalda ödül kazanan "Once" müzikali damgasını vurdu. Once "en iyi orkestrasyon", "en iyi müzikal kitap", "müzikal dalında en iyi ses tasarımı", "en iyi müzikal yönetimi", "müzikal dalında en iyi sahne tasarımı", "müzikal dalında en iyi ışıklandırma tasarımı", "en iyi erkek başrol oyuncusu" ve "en iyi müzikal" ödüllerinin sahibi oldu.

Steve Kazee ve Cristin Milioti’nin başrolde yer aldığı ‘Once’ müzikali, topladığı sekiz ödülle ambargo koyarken, gecede How I Met Your Mother dizisinin yıldızı Neil Patrick Harris’in gerçekleştirdiği performans büyük alkış aldı. Geceye tiyatro kadar sinema ve müzik dünyasının da ilgi göstermesi dikkat çekti.

Törende 5 ödül kazanan "Peter and the Starcather" adlı özgün tiyatro oyunu, ödül törenindeki diğer bir başarılı eser olmasına karşın en iyi tiyatro oyunu ödülünü Bruce Norris'in daha önce de Pulitzer ödülünü kazanan "Clybourne Park" adlı oyununa kaptırdı.

"Müzikal dalında en iyi kadın başrol oyuncusu" ödülünü, "en iyi müzikal" ödülünü kazanan "The Gershwins' Porgy an Bess"deki rolüyle Audra McDonald aldı.

Aldığı ödülle toplam 5 kez Tony ödülünün sahibi olan McDonald, daha önce bu ödülü 5 kez kazanan diğer ünlü sanatçılar Angela Lansbury ile Julie Harris'in arasında yerini aldı.

McDonald ödülü alırken yaptığı konuşmada, "Koca bir göbeği ve afro lüleleri olan, hiperaktif ve aşırı heyecanlı küçük bir kızken tiyatroyu ve yuvamı buldum" dedi. Daha sonra törende kendisini izleyen kızına dönen McDonald, kendisi için bu büyük gecenin kızının doğduğu gece kadar harika olmadığını söyledi.

"Müzikal dalında en iyi erkek başrol oyuncusu" ödülünü ise 36 yaşındaki yeni yıldızı parlayan oyuncu ve gitarist Steve Kazee kazandı. Diğer bir yeni yıldız, Nina Arianda "Venus in Fur"deki rolüyle "tiyatro oyunu dalında en iyi kadın başrol oyuncusu" ödülünü kazandı. Arianda'nın, ödülünü, törende sunuculuğu üstlenen 82 yaşındaki ünlü film yıldızı Christopher Plummer'dan alan Arianda'nın Plummer'a “Siz benim ilk aşkımdınız” dedi.

Tiyatro dalında en iyi erkek başrol oyuncusu ödülü ise "One Man, Two Guvnors" adlı oyunundaki rolüyle James Corden'a gitti.

Türk televizyon izleyicilerinin özellikle "Patron Kim" adlı televizyon dizisinden yakından tanıdıkları Judith Light "Other Desert Cities" adlı oyundaki rolüyle "tiyatro dalında en iyi kadın oyuncu performansı" ödülüne layık görüldü.

Böylece daha önce 2 Emmy ödülü sahibi Judith Light, Tony Ödülü'nü de kazandığı ödüller listesine eklendi.

"Tiyatro dalında en iyi erkek oyuncu performansı" ödülü ise "Peter and the Starcatcher" adlı oyundaki rolüyle Christian Borle kazandı.

"Müzikal dalında en iyi erkek oyuncu performansı" ödülünü "Nice Work If You Can Get It" adlı müzikaldeki rolüyle Michael McGrath kazanırken, bu daldaki "en iyi kadın oyuncu performansı" ödülü ise yine aynı müzikaldeki rolüyle Judy Kaye'in oldu.