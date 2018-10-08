Önce minibüsü sonra içindeki gıdaları çaldılar

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR\'de bir gıda firmasına ait minibüsü çalan hırsızlar, araçtaki yaklaşık 12 bin liralık gıda ürünüyle kayıplara karıştı

Olay geçtiğimiz haftalarda Kayabaşı Mahallesi\'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , bir gıda firmasında çalışan Yılmaz Akar kullandığı minibüsü evinin önüne park etti. İşe gitmek için evinden çıkan Akar minibüsün yerinde olmadığını gördü.

GPS\'TEN BULDU

Minibüsü çalınan Akar, araçta bulunan araç takip sisteminden minibüsünün Şahintepe Mahallesi\'nde bir ara sokakta olduğunu gördü. Polis ekiplerine de durumu haber veren Akar , aracın yanına gittiğinde aracın tamamen boşaltıldığını ve içerisinde bulunan yaklaşık 12 bin lira değerindeki gıda malzemelerinin çalındığını gördü. Yaşadığı hırsızlık olayını anlatan Yılmaz Akar, \"Araç takip sistemi ile üzerime zimmetli aracın Şahintepe Mahallesi\'nde ıssız bir yerde olduğunu belirledim ve aracın bulunduğu yere gittim. Aracın içinin tamamen boşaltıldığını gördüm. 12 bin TL\'lik gibi bir zararımız var. Bu zararı nasıl karşılayacağım şu anda bunu düşünüyorum. Etraftaki güvenlik kameralarını incelediğimizde daha önce mahallemizde benzer bir olaya karışan hırsızlar olduğunu gördük. Ayrıca bu kişilerin ilçenin farklı yerlerinde 6 hırsızlık olaylarına karıştığını da öğrendik\" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanılan hırsızlık olayı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Geldikleri minibüsle gıda firmasına ait minibüsün yanına gelen hırsızlar kapıyı açıyor. Hırsızlardan biri kağısını açtıkları gıda malzemesi yüklü minibüse binerek çalıştırıyor. Ardından diğer minibüs ile birlikte olay yerinden hızla kaçıyor.

VATANDAŞLARIN DİKKATİ HIRSIZLARI KAÇIRDI

Başka bir gıda firmasında çalışan Hakan Koç da benzer bir hırsızlık olayını 3 ay önce kendisinin yaşadığını söyleyerek, \"Üzerime zimmetli ticari aracı evin önüne park ettim. Sabah saat 05.00 sıralarında komşularımızın bağırış sesleri ile uyandım. Balkona çıktığımda aracın arka kapaklarının açık olduğunu gördüm. Durumu hemen polise bildirdik. Güvenlik kameralarını incelediğimizde, yüzünü bez ile kapatan üç hırsızın aracın arka kapak kilidini levye ile kırdığını ve içinde bulunan gıda malzemelerini çaldıklarını gördük. Komşularımızın fark etmesi üzerine ise olay yerinden hızlıca uzaklaşıyorlar. Eğer komşularımız fark etmese aracın içini tamamen boşaltacaklardı. Bu ve benzeri olaylar mahallemizde defalarca oluyor\" diye konuştu. 3 ay önce yaşanan hırsızlık olayı da saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, plakası sahte ve çalıntı olduğu düşünülen bir araçla olay yerine gelen üç şüpheli levye ile park halindeki ticari aracın arka kapak kilidini levye ile kırıyor. Yüzlerini bez parçası ile gizleyen üç şüpheli, aracın içinde bulunan gıda malzemelerini geldikleri arabaya yüklemeye başladıkları görülüyor. Bir süre sonra süre sonra ise hırsızlar hızla olay yerinden kaçıyor.

(FOTOĞRAF)