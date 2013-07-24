Önce mesaj sonra ceza

Emniyet, trafik sigortası borçlarını yakın takibe alıyor. Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araç sahiplerine gönderilecek uyarı SMS’inin ardından cezai işlemlere başlanacak.

Türkiye Sigorta Birliği'nin, zorunlu trafik sigortası yaptırmayan araç sahiplerinin bilgilerini Emniyet'e verdiği bildirildi.

Önümüzdeki günlerde sigortasız araç sahiplerinin telefonlarına "En kısa sürede trafik sigortanızı yaptırmazsanız cezai yaptırımı olacak" mesajı gönderilecek.

Bu işlemin ardından da 81 ilin valiliğine sigortasız araç bilgileri gönderilerek cezai işlemlere başlanacak.

Emniyetin, yaklaşık 500 bin liralıyı bulacak SMS masrafını ise Türkiye Sigorta Birliği üstlenecek.

Haziran 2013 rakamlarına göre motosikletlerin üçte biri, otomobillerin ise yaklaşık yüzde 8'i sigortasız.