Önce MEB'den teşekkür aldı, sonra KHK ile ihraç edildi: Öğretmenlerin ispiyonlandığı bir dönemdeyiz!

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberi şöyle:

Nazife Onay, 35 yaşında, 11 yıllık öğretmen. Son çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edildi. 6 Mart’tan beri ise nöbet tutuyor. Her defasına darp edilerek gözaltına alınıyor. Onay, öğrencilerine kavuşana dek nöbet tutmaya kararlı.

En zor anlarında öğrencilerinden güç aldığını söylüyor. Onay, 2008 yılında Mardin’in Derik ilçesine bağlı bir köy okuluna atandı. Çatısı yıkılmak üzere olan, yerleri ıslak, her sabah sobasını yaktığı okuluna ulaşmak için 70 kilometre yolu aşmak zorundaydı. Mesleğini çok seviyordu, azimle işe koyuldu.

"Köyün zor şartlarında öğrencilerim için her şeyi eksiksiz yapmaya çalışıyordum. Milli Eğitim Müdürlüğü iki, üç öğretmene teşekkür belgesi verdi. Bu öğretmenlerden biri bendim” diyor. İstanbul’a 2011 yılında gelen Onay, sendikal mücadelesi nedeniyle sorunlar yumağının içine düşmüş. Gördüğü baskıyı şöyle anlatıyor: “Müdür diğer öğretmenlerin benle konuşmasını engellemek istiyordu. Amacı beni tecrit etmekti... Öğretmenlik birilerinin talimatı ile yapılacak bir meslek değil. Köy okullarında, müdürdüm, öğretmendim, temizlikçiydim, sağlıkçıydım... İstanbul’da her şey bambaşka oldu. AKP, bu maneviyatı bizden aldı. 40- 45 kişilik sınıflarda konuştuğumuz her şeyin kayıt altına alındığı, öğretmenlerin ispiyonlandığı bir dönemdeyiz. Yıllar geçtikçe öğretmenlikten sürekli bir şeyler eksildi. Hayal ettiğimiz öğretmenlikten geriye bir şey kalmadı.”

Onay, ihraç edildiğini mezun ettiği öğrencileriyle buluştuğu bir günde öğrenmiş. İhraç kararına şaşırmadığını belirtiyor: “AKP devlet memurluğunu bitirmek istiyordu. OHAL bir fırsattı. Bizleri tasfiye ederek, yerimize kendi adamlarını getirecek. OHAL’de mücadele eden insanlara dokunacaklarını bildiğim için bu ihraç kararına hazırdım. Şoke olmadım. Ama 36 kişinin intihar ettiği, ailelerin dağıldığı, yaşamlarının yok olduğu insanlar var... Mesela ben de yalnız yaşıyordum. Evimi kapatmak zorunda kaldım. Ailem çok üzgün”

Öğrettiğiniz gibi yaşayacağız

Şişli’deki Cevahir AVM önünde hafta içi her gün nöbet tutan ihraç edilen öğretmen Onay, nöbete başlar başlamaz polisler tarafından darp edilerek, gözaltına alınıyor. Onay, nöbet saatlerinin öğrencilerinin ders saatleriyle çakıştığını belirterek “Okula öğrencilerimle vedalaşmaya gittim. Onlara, yılgın olmadığımı göstermek istedim. Öğrencilerim çok üzüldü. Derslerden dolayı nöbetlere gelemiyorlar. Bir velimle karşılaştım. Öğrencim nöbeti uzaktan izlemiş. Gözaltında alındığımı görünce ağlamış. Hepsini çok özledim” diyor. En zor anlarında öğrencilerinden güç aldığını söyleyen Onay, “Öğrencilerim, ‘hocam, üzülmeyin öğretti gibi yaşayacağız’ diyorlar. Öğrencilerime sürekli haksızlık etmeyin, size haksızlık yapılırsa karşısında durun derdim. Onlarla olan ilişkim yaşamın en zor anlarında, tutunduğum en büyük histir” diyor