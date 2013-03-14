T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Önce lodos fırtınası ardından Sibirya soğuğu

Ege sahilleri boyunca yarın lodosun hızı saatte 70 km'ye çıkacak. Yurt genelinde 18-27 derece arasında olacak sıcaklıklar, Pazar günü 10-15 derece birden düşecek

14 Mart 2013 19:02

Türkiye yarın fırtınaların hakim olacağı bir gün geçirecek. Çanakkale'den itibaren, Çeşme, Bodrum'a kadar Ege sahilleri boyunca lodosun hızı saatte 70-80 km'ye kadar çıkacak. Pazar günü ise hava sıcaklığı, 10 - 15 derece düşecek.

 

'Kuvvetli lodos fırtınasına dikkat'

 

İç Anadolu'da ise risk daha büyük; Nevşehir, Yozgat, Niğde, Aksaray, Kayseri, Tokat ve Giresun boyunca lodosun hızı saatte 100 km'yi geçecek. Bu durum çatıların uçması ve ağaçların devrilmesine neden olabileceğinden, oluşabilecek yaralanmalara karşı mümkün olduğunca dışarıda bulunulmamalı.

Cumartesi akşamı, Kırklareli sınırı ve Marmara'nın dağlarına kar yağacak. Uludağ'da da kar var. Hatta Balıkesir ve Bursa merkezde de Cumartesi gecesi kar yağabilir.

Pazar günü ise Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Afyon, Kütahya boyunca kar yağışı olacak. Ancak soğuk hava kısa kalacak. Salı günü hava yeniden ısınacak.

İstanbul'da bu gece yağmur kuvvetli, yarın da yağmurlu ve rüzgarlı birgün olacak. Cumartesi günü soğuk hava geliyor ve yağmur şiddetli. Pazar sabahı hafif sulu kar yağabilir.

Ankara yarın 22 derece, akşam kuvvetli yağmur var. Pazar günü ise sıcaklık 5 derece ve hafif kar yağışı görülebilir.

ETİKETLER

lodosfırtınayağışhavasıcaklık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24