Önce lodos fırtınası ardından Sibirya soğuğu

Türkiye yarın fırtınaların hakim olacağı bir gün geçirecek. Çanakkale'den itibaren, Çeşme, Bodrum'a kadar Ege sahilleri boyunca lodosun hızı saatte 70-80 km'ye kadar çıkacak. Pazar günü ise hava sıcaklığı, 10 - 15 derece düşecek.

'Kuvvetli lodos fırtınasına dikkat'

İç Anadolu'da ise risk daha büyük; Nevşehir, Yozgat, Niğde, Aksaray, Kayseri, Tokat ve Giresun boyunca lodosun hızı saatte 100 km'yi geçecek. Bu durum çatıların uçması ve ağaçların devrilmesine neden olabileceğinden, oluşabilecek yaralanmalara karşı mümkün olduğunca dışarıda bulunulmamalı.

Cumartesi akşamı, Kırklareli sınırı ve Marmara'nın dağlarına kar yağacak. Uludağ'da da kar var. Hatta Balıkesir ve Bursa merkezde de Cumartesi gecesi kar yağabilir.

Pazar günü ise Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Afyon, Kütahya boyunca kar yağışı olacak. Ancak soğuk hava kısa kalacak. Salı günü hava yeniden ısınacak.

İstanbul'da bu gece yağmur kuvvetli, yarın da yağmurlu ve rüzgarlı birgün olacak. Cumartesi günü soğuk hava geliyor ve yağmur şiddetli. Pazar sabahı hafif sulu kar yağabilir.

Ankara yarın 22 derece, akşam kuvvetli yağmur var. Pazar günü ise sıcaklık 5 derece ve hafif kar yağışı görülebilir.