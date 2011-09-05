Önce korkuttu, sonra tecavüzden kurtardı!

T24 - Antalya’da gece yarısı evine giden 21 yaşındaki S.Y., sokak içerisinde bir köpeğin saldırısına uğradı. Genç kıza yardım bahanesiyle yanına gelen ve köpeği kovalayan bisikletli kişi, cinsel tacizde bulunup tecavüze yeltendi. Kovduğu köpeğin saldırısına uğrayan saldırgan, genç kızın para ve cep telefonunu aldıktan sonra hızla kaçtı.



Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Bir turizm firmasında çalışan ve işyerinden çıkan S.Y., evine yürüyerek giderken sokak başında başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Yoldan geçen bisikletli 25- 30 yaşlarındaki bir genç, taş attığı köpeği kovdu. S.Y., köpek saldırısından kendisini kurtaran gence teşekkür etti. Arkasını dönerek sokakta yürümeye devam eden S.Y., bu kez de bisikletli gencin saldırısına uğradı. Genç kıza arkasından yaklaşıp yumruk atan saldırgan, yere düştükten sonra tekmelemeye başladı. Kıza eliyle cinsel tacizde bulunan ve bir yandan da yüzüne yumruk atmayı sürdüren saldırgan, az önce taş atarak kovduğu köpeğin saldırısına uğradı.



Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle bayılan S.Y., en son olarak köpeğin şüphelinin üzerine doğru gelerek havladığını gördü. Bir süre sonra kendine gelen genç kız, düğmelerinin açık olduğunu ve kıyafetlerinin çıkarılmaya çalışılmış olduğunu anladı. Genç kız, içerisinde 400 TL para ve cep telefonu bulunan çantasının ise çalındığını fark etti. Çantayı sokağın sonunda içi boşaltılmış halde bulan S.Y. yakında bulunan bir markete giderek polisi aradı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi saldırganın peşine düşerken S.Y. hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği’ne götürülen genç kız burada saldırganın eşkal bilgilerini vererek şikayetçi oldu.



Polis, S.Y.’yi dövüp cinsel tacizde bulunan, para ve cep telefonunu gasp eden saldırganın peşine düştü. Polis, mahallede bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.







