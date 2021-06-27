Önce kokpite girmeye çalıştı; başarılı olamayınca hareket halindeki uçaktan atladı

ABD'nin Los Angeles kentinde United Express havayollarına ait bir uçuştaki yolcu, hareket halindeki uçaktan atladı. Yaralanan yolcu, hastaneye götürüldü.

The Guardian'da yer alan habere göre, Los Angeles Havaalanı'nda havalanmak üzere kapıdan ayrılan uçaktaki bir adam önce kapıyı zorlayarak kokpite girmeye çalıştı. Kokpite giremeyen adam, servis kapısını açarak acil durum bölgesinden aşağı atladı.