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Yaşam

Önce kocası sonra da kayınpederi dövdü!

Aydoğdu: Beni dövüyordu, karakolda hiç kimsenin umrunda değildi. Gülüyorlardı

18 Ağustos 2010 03:00

T24 - Adapazarı’nda genç bir kadın şiddet gördüğü için iki kez polis merkezine şikâyet ettiği ama sonra affettiği kocası tarafından karakol önünde dövüldü. Genç kadın, “Beni dövüyordu, karakolda hiç kimsenin umurunda değildi. Gülüyorlardı” dedi.

Adapazarı’nda şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Mehmet Aydoğdu’yu gün içerisinde iki kez Cumhuriyet Polis Merkezi’ne şikâyet eden Bahriye Aydoğdu, daha sonra şikâyetini geri alıp affettiği kocası tarafından karakol çıkışında dövüldü. Başına darbe alan talihsiz kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



‘Kimse bir şey yapmadı’

Önceki akşam, Adapazarı kent merkezi Sait Faik Sokak sakinleri iftarı beklerken sokaktan kadın çığlıkları duydu. Bir erkeğin kadını dövdüğünü gören mahalle sakinleri yardıma koştu. Bu sırada adam da kaçtı. Çevredekiler tarafından ayağa kaldırılıp tabureye oturtulan ve adının Bahriye Aydoğdu olduğunu söyleyen kadın, kendisini döven kişinin kocası olduğunu belirterek, “Dövdü beni. Bir daha dövdü, şikâyete gittim. Bu sefer de karakol çıkışı dövdü” diyerek ağladı. Olay yerine gelen polislere de yaşadığı dehşeti anlatan talihsiz kadın şöyle konuştu:

“Beni dövüyordu, karakolda hiç kimsenin umrunda değildi. Gülüyorlardı. Bana karakolda hakaret etti, ama bir şey yapmadılar. Sorun insanlara, adam vurdu vurdu, güle güle gitti. Karakolun önünde beni dövdü. Hiç kimse bir şey yapmadı” diyerek hıçkıra hıçrıka ağladı. Aydoğdu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Sonra da kayınbiraderi dövdü!..

Genç kadının yaşadığı dehşet, kocasından yediği dayakla da bitmedi! Hastaneye kaldırılıp tedavi edildikten sonra taburcu olan Aydoğdu’yu, bu kez de kayınbiraderi sokak ortasında dövdü. Aydoğdu dün, alacağı olduğunu belirterek kocasına ait eve gitti. Evdekiler tarafından kovulan Aydoğdu sokakta bağırmaya başladı. Kayınbiraderi Ayhan Aydoğdu, iddiaya göre, genç kadını tekme tokat dövdü. 24 saatte 3 kez dayak yiyen talihsiz kadın, çevredekiler tarafından olay yerine 100 metre uzakta bulunan polikliniğe götürüldü. Gözaltına alınan kayınbirader Aydoğdu, yengesinin mahkeme kararına göre evden uzak durması gerekirken, sürekli para isteyip kendilerini rahatsız ettiğini öne sürdü.


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