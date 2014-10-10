'Önce kızını attı sonra kendi atladı'

Pamukkale ilçesinde bir kadının 6. kattaki evinden önce 2,5 yaşındaki kızını attığı, daha sonra kendisini boşluğa bırakıp intihar ettiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 6. katındaki evde yaşayan Feryol Öksüz'ün (36), eşi Emin Öksüz uyuduktan sonra 2,5 yaşındaki kızı Asiye Öksüz'ü, evden boşluğa bırakıp intihar ettiği iddia edildi.

Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesi'nde gerçeleşen olayın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Feryol Öksüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşadığı belirlenen küçük kız, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne ve kızın cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, olayı gören 2 kişinin ifadesine başvurdu. Görgü tanıklarının, "önce balkondan çocuğun atıldığını, sonra kadının kendisini boşluğa bıraktığını" söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan, intihar eden kadının psikolojik tedavi gördüğü, eşinin ise malulen emekli polis memuru olduğu belirtildi.

(AA)