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Yaşam

Önce kız arkadaşını sonrada da kendini vurdu

Isparta’da 28 yaşındaki Zeki Ballak 23 yaşındaki kız arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü, ardından tetiği kendisine çekti...

21 Ağustos 2010 03:00

T24 - Isparta’da 28 yaşındaki Zeki Ballak 23 yaşındaki kız arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü, ardından tetiği kendisine çekti. Geriye kanlı bir kimlik kaldı. 

Isparta’da 28 yaşındaki Zeki Ballak, tartıştığı kız arkadaşı 23 yaşındaki Hediye Karabuğa’yı otomatik av tüfeğiyle öldürdü, ardından aynı tüfeği çenesinin altına dayayarak yaşamına son verdi.
Saat 08.00 sıralarında Ballak ile Karabuğa otomobille gezintiye çıktı. Tartışmaya başlayan iki genç, tartışma büyüyünce araçtan inip kaldırımda devam etti. Ballak, Karabuğa’nın otomobile binmesini istedi, ancak Karabuğa binmedi. 

Ballak, araçta bulunan otomatik av tüfeğini alarak kız arkadaşına iki el ateş etti, ardından tüfeği çenesinin altına dayayarak tetiğe bastı.


İki genç de yaşamını yitirdi

İki genç olay yerinde yaşamını yitirdi. İncelemede Ballak’ın kullandığı av tüfeğinin içinden 4 dolu fişek daha çıktı. 

Ballak’ın Burdur’un Bucak ilçesinde yaşadığı ve kız arkadaşıyla 1.5 yıl önce Bucak’ta tanıştıkları belirtildi. Bucak’ta boyacılık yapan Ballak’ın sabah erken saatte Isparta’ya geldiği, bir alışveriş merkezinde kasiyer olarak çalışan kız arkadaşını işyerine bırakmak için oturduğu eve yakın bir bölgeden aldığı tespit edildi.

Polis, Ballak’ın av tüfeğini otomobile bilinçli olarak alıp almadığını ve kavganın nedenini araştırıyor.





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