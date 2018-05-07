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Önce kız arkadaşını, sonra kendisini bıçakladı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde T

07 Mayıs 2018 17:06

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde T.Ö. (17), kız arkadaşı Z.Y.’yi (17) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kız kanlar içinde yerde kalırken, bıçağı kendi karnına saplayan T.Ö., olay yerinden kaçtı. Yaralı halde yakalanan şüpheli ve kız arkadaşının tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olay, bugün Gemlik Çevre Yolu Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.  T.Ö., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kız arkadaşı Z.Y.\'yi bıçakla göğsünden yaraladı. Genç kız kanlar içinde yerde kalırken T.Ö. bu kez bıçağı kendi karnına saplayıp, yaralı halde olay yerinde uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Z.Y. ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bursa Muradiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırma sonrasında şüpheli T.Ö.\'yü Gemlik Şehit Etem Yaşar İlkokulu yakınında yaralı buldu. 112 Acil Servis ekibi tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne götürülen T.Ö. ameliyata alındı.
Tedaviye alınan yaralılardan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, şüpheli T.Ö.\'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldıı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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