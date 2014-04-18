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Dünya
Deutsche Welle

'Önce Kiev'i işgal edenler gitsin'

Cenevre'deki uzlaşmaya rağmen Ukrayna'nın doğusunu işgal eden Rus ayrılıkçılar silah bırakmıyor. Ayrılıkçılar, silahsızlanma öncesi şartlarını sundu.

18 Nisan 2014 17:40


ABD, AB, Rusya ve Ukraynalı yetkililerin perşembe günü Cenevre'deki dörtlü zirvede uzlaşmış olmalarına karşın, Ukrayna'nın doğu kentlerindeki Rus ayrılıkçıların geri adım atmadığı bildiriliyor.

Ukrayna'nın doğusundaki kentlerde kamu binalarını işgal eden Rus ayrılıkçıların cuma günü de silah bırakmadıkları ve şartlar öne sürdükleri bildirildi.

Donetsk kentindeki kamu binalarını işgal eden ayrılıkçıların başında bulunan Denis Puschilin cuma günü bir açıklama yaparak, işgal ettikleri binaları boşaltmaya hazır olduklarını ama önce Ukrayna'daki geçici yönetimin yasadışı olarak ele geçirdikleri kamu binalarını boşaltması gerektiğini belirtti.

Puschilin, Ukrayna'da geçici Başbakan Arseni Yatsenyuk ve geçici Devlet Başkanı Aleksandr Turçinov'un görevi bırakması gerektiğini söyledi.

Rus ayrılıkçıların bir diğer lideri de kendileri silahlarını bırakmadan önce Ukrayna milli muhafızlarının ve Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndaki gösterilerde yer alan Avrupa yanlısı grupların silahsızlandırılmasını talep tti.

Perşembe günü ABD, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile ABD Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton arasındaki dörtlü zirvede, krizin çözümüne yönelik öncelikle devlete bağlı olmayan grupların silahsızlandırılması üzerine uzlaşma sağlanmıştı. İşgal edilen tüm kamu binalarının da hemen boşaltılması üzerine görüş birliğine varılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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