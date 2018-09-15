Önce kendi kapılarının önünü temizlediler

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Karşıyaka Belediyesi\'nin, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında \'Temizlik İçten Başlar\' sloganıyla başlattığı kampanyaya sivil toplum kuruluşları kadar ev kadınları da destek verdi. İlçenin pek çok mahallesinde sokağa çıkan kadınlar, kendi kapılarının önünü temizleyerek farkındalık yarattı.

15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında, sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile temizlik kampanyası başlatan Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Balıkçı Parkı\'ndan başlayarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik çalışması yaptı. Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar da vatandaşlarla beraber parktaki çöpleri topladı. Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı.

Kampanyanın en dikkat çeken kısmına ise ev kadınları imza attı. Belediyenin çağrısına kulak veren kadınlar, farklı mahallelerde süpürgelerle evlerinin önünü temizleyerek farkındalık yarattı. Temizliğin bir zorunluluk olduğunu ve sadece belediyeden beklenmemesi gerektiğini dile getiren kadınlar, \"Herkes kapısının önünü süpürsün, ilçemiz tertemiz olsun\" mesajı verdi.

TEMİZLİK İÇSELLEŞMELİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, \"Biz Karşıyakalıyız ve buna yakışır şekilde davranmalı, ilçemizi temiz tutmalıyız. Belediyemiz tüm imkanları ile bunun için çalışıyor, ancak yetmez. Herkes, temizlik kavramını içselleştirmeli ve çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakabilmek için sokaklarını- parklarını temiz tutmalı. Çağrımıza kulak veren ve bu anlamlı günde sokağa çıkarak sokağını temizleyen tüm Karşıyakalılara teşekkür ediyorum\" dedi.

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