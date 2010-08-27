Önce kavuracak sonra serinletecek

T24 - Poyraz ve bulutlar gidecek, güney rüzgarları gelecek; İstanbul da Trakya da sıcaktan yine bunalacak. Pazartesi günü ise yağış geliyor.

Kuzey rüzgarları ve İstanbul'u terketmeyen bulutların bir kaç gün nefes aldırdığı İstanbul ve Trakya'yı yarından itibaren yine bunaltıcı sıcaklar bekliyor.



Rüzgar yön değiştirecek



Meteorolojik tahminlere göre bugün hafif de olsa esen kuzey rüzgarları yarından itibaren önce doğu sonra da güney yönlerinden esmeye başlayacak.



Altına saklandığımız bulutlar gidiyor



İstanbul'u günlerdir koruyan bulutların da Marmara bölgesini terketmesi nedeniyle Cumartesi ve Pazar günü sıcaklıkların artması bekleniyor. Yarından itibaren görülmesi beklenen sıcak havanın Pazar günü etkisini daha da artırması; Trakya'da 40'lı derecelerin görülmesi bekleniyor.



Müjde pazartesi günü



İstanbul'a müjde yine kuzeyden esmeye başlayacak rüzgarlar ve İstanbul'un semalarında görülmesi beklenen bulutlarla haftanın ilk günü gelecek. Şiddetli poyraz rüzgarının esmesi beklenen İstanbul'da Pazartesi günü gökyüzünün yeniden bulutlarla kaplanması ve daha serin bir havanın hakim olması bekleniyor.