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Önce karnını doyurdu, sonra hırsızlık yaptı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da girdiği işyerlerinden cep telefonu ve para çalan A

24 Aralık 2018 17:16

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da girdiği işyerlerinden cep telefonu ve para çalan A.M.\'nin, hırsızlık öncesi yoğurt, baklava ve peynir gibi gıda maddeleriyle karnını doyurduğu da görüntülere yansıdı.
Polisi alarma geçiren hırsızlık olayları Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, onlarca güvenlik kamerası incelemesinin ardından işyerlerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirin kişinin A.M. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, A.M.\'yi gözaltına aldı. A.M\'nin girdiği işyerlerinde para, cep telefonu çaldığı, karnını doyurmak için işyerinde bulunan peynir, baklava ve yoğurt gibi ürünleri yediği ortaya çıktı. Tanınmamak için kapüşonlu mont giyen A.M\'nin, karanlıkta yolunu bulmak için cep telefonunun ışığını kullandığı görüntülerde yer aldı.
Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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