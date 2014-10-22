Önce karıyer, sonra çocuk



New York, Chicago ve Los Angeles gibi metropollerde düzenli aralıklarla ‘yumurta hücresi dondurma’ partileri düzenleniyor. Uyanık bir şirket de ‘Akıllı Kadın Dondurtur’ sloganıyla hamileliğini ertelemek isteyen anne adaylarına, en uygun hekim ve klinikleri bulmalarında yardımcı oluyor.

Manhattan'daki bir otelde yüz dolayındaki kadın içkisini yudumlayıp sohbet ediyor. Salonda hemen hiç erkek yok. Tıpkı bu kadınların hayatlarında da olmadığı gibi.

Kadınlardan biri, “Görünürde eş yok. Buradaki kadınlar da benim yaşlarımda. Kendimi burada iyi hissediyorum” diyor.

Kadınların çoğu 30'larında. Hepsi biyolojik saatini atlatabileceğine inanıyor. 'Rahatlayalım, sakinleşelim' buluşmasına yumurta hücrelerinin dondurulması hakkında bilgi almaya gelmişler. Daha sonra sahneye hekimler ve foliküllerini dondurtmuş olan hemcinsleri çıkıyor. Jinekolog Fahimeh Sasan, hamile kalma endişesinin kadının seks hayatını altüst edebileceğini söylüyor: “İlk cinsel ilişkimizde iki şeyden çekinirdik. Hamile kalmak ve cinsel hastalığa yakalanmak. 20 ve 30'lu yaşlarımızı hep bu korkuyla geçirdik.”

Dr. Sasan 37 yaşına geldiğinde çocuk sahibi olmak istemiş. Sahnedeki hekimler de folikül dondurtmanın teknik ayrıntılarını anlatıyor. Müdahalenin risk ve tehlikeleri hakkında da bilgi veriyorlar. Toplantıya 45 dolar ödeyen ve adını söylemek istemeyen kadınların sorularını yanıtlıyorlar.

Bir kadın, “Dışarıda döllenmiş yumurta rahme yerleştirilmeden önce yapılan tedaviyi ve yeterli sayıda yumurta üretmek için beklemek gerekip gerekmediğini merak ediyorum” diyor.

Parti adı altında düzenlenen hamileliği erteleme buluşmalarını eleştirenler bu zahmetli işlemin önemsizleştirildiğini ve ileri yaşlara kadar çalışmak zorunda olduğu için ileri yaşta da hamile kalabilmek isteyen kadınların kariyer yapma adına robotlaştırıldığını belirtiyorlar.

35-40 yaşları arasında risk üçte bir oranında

Bilgilendirme toplantısını düzenleyen Jay Palumbo bu eleştirileri geri veriyor ve kadının doğurganlığı hakkında çok az şey bilinmesinin yanlış yorumlamalara yol açtığını söylüyor: “35 yaşın altındaki her altı kadından birinde doğurganlık problemi çıkıyor. 35 ile 40 yaşları arasındakilerde bu oran üçte biri buluyor.

Palumbo, “hamile kalamama hakkında konuşmak istenmez. Kadınların çoğu istatistiklerden habersiz. 35 yaşından sonra çocuk sahibi olan kadınların sayısı son kırk yılda on kat arttı. Çalışsın, çalışmasın fark etmez, bunun bütün toplumu ilgilendiren bir fenomen olduğu ortada” diyor.

Palumbo, “Kimse bu problemi açıkça dillendirmek istemiyor. Hep ‘çocuk beklesin' deniyor ama çoğu zaman bu mümkün olmuyor” şeklinde konuşuyor.

Dr. Palumbo 33 yaşında evlenmiş ve bir yıl sonra çocuk sahibi olmak istemiş: “Eşim de ben de sağlıklıydık. Durum tozpembeydi. Suni döllenme işlemleri başladığında ise yaşım nedeniyle yumurta hücrelerimin hamileliğe elverişli olmadığı ortaya çıktı. Yaşın önemli olduğunu biliyordum ama 40'ı geçtikten sonra problem doğabileceğini sanıyordum.”

Suni döllenmeyle çocuk sahibi olan Dr. Palumbo ‘o zaman yumurta dondurma tekniği yoktu. Olsaydı, şimdi iki çocuğum olurdu” diyor. Bu yöntem 12 bin dolara mal oluyor. Yumurtalarını dondurtup ilerde çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara ucuz kredi açan kuruluşlar var. Dr.Jay Palumbo, Facebook ve Google gibi şirketlerin kadın elemanlarına, çalışma hayatlarının aksamaması için değil çocuk sahibi olabilmeleri için hamileliği geciktirme primi ödediğini savunuyor: “Realiteleri inkar etmeyelim. Hem iyi bir eleman olarak çalışmak, hem de çocuk sahibi olmak istiyorsanız, işletmenize sadık kalmanız için sizi desteklerim. Aynı zamanda işveren de elindeki en yetenekli kadın elemanlarına bundan daha iyi yatırım yapamaz.”