"Önce kaportana vur, sonra bir dakika dur" sloganıyla Nilüfer Belediyesince başlatılan ve sosyal medya aracılığıyla ülke geneline yayılmaya çalışılan kampanyada sürücülere, soğuk havalarda ısınacak yer arayan sokak hayvanları ve kuşların yaşamının riske atılmaması için uyarılarda bulunuldu.

Mustafa Yılmaz'ın Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi Müdürü Mürsel Büyükçoban, yaptığı açıklamada, kış aylarında sokak hayvanları ve kuşların, tıpkı insanlar gibi soğuk havalardan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Soğuktan korunmak isteyen hayvanların, özellikle kedilerin, araçların altlarına, lastik üstlerine ve motor kısımlarına girebildiğini dile getiren Büyükçoban, bu nedenle hem onların hem de sürücülerin sıkıntı yaşayabildiğini anlattı. Bu konuya dikkati çekebilmek amacıyla "Önce kaportana vur, sonra bir dakika dur" sloganıyla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını bildiren Büyükçoban, şunları kaydetti:

"Bu, özellikle kış aylarında çalıştığımız bir sosyal sorumluluk projesi. Çünkü bize en çok gelen şikayetlerin veya sıkıntıların arasında trafik kazasına uğramış kediler ve kışın kendilerini korumak, sığınmak için araç altına, lastik üstüne, araçların içine, motora giren kediler geliyor. Biz de onların bu kaza geçirmiş hallerini engellemek, vatandaşlarımıza ve araç sahiplerimize onların fark edilmesini ve bununla hayatlarında herhangi bir sıkıntı, bir kaza görmeden yaşamasını sağlayacak sloganla yola çıktık. Onların bu sıkıntıyı yaşamaması adına sürücülerin onları fark etmesi, daha doğrusu öncelikle kaportaya vurarak küçücük de olsa bir ses çıkarması ve bu vesileyle araç içindeki veya altındaki hayvanın oradan uzaklaştırılarak hayatına devam etmesi adına küçücük bir proje."

Kampanyayı duyurabilmek için halkın yoğun olduğu alanlara afiş astıklarını, sloganları bilboardlara yapıştırdıklarını dile getiren Büyükçoban, ayrıca sosyal medya aracılığıyla bu farkındalığı tüm Türkiye'ye yaymaya çalıştıklarını aktardı.

'Bir kap su, bir yemek'

Büyükçoban, sokak hayvanlarının, yiyecek ve su bulmakta zorlandığını vurguladı.

Vatandaşların bu konuda da duyarlı olması gerektiğini belirten Büyükçoban, "Bunun için 'Bir kap su, bir yemek', 'Üşüyoruz, bizi aç bırakma' sloganlarıyla da farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Büyükçoban, "Sokak hayvanlarını gör ve koru", "Beni araç içinde bırakma" sloganlarını da çalışmalarında kullandıklarını sözlerine ekledi.