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Önce kamera keşfi sonra hırsızlık

İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de 3 hırsız bir büfeye girip sigara ve para çaldı

14 Kasım 2017 16:42

İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de 3 hırsız bir büfeye girip sigara ve para çaldı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hırsızlık olayı geçtiğimiz cuma günü Kağıthane\'de bir büfede gece saatlerinde yaşandı. 3 hırsız bir araçla İsmail Çınar\'a ait büfenin önüne gelip önce güvenlik kameralarını tespit etti. Hırsızlardan biri araçtan inip bu kameraların yönlerini değiştirdi. Üç kişi işyerinin kepenklerini levye yardımıyla açıp içeri girdi. Kapüşonlu hırsızlar dakikalar içinde de sigara ve paraları çalıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise hırsızların fark edemediği diğer güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, büfeden 6 bin lira değerinde sigara ile çekmecedeki 4 bin lira parayı çalan hırsızların peşinde...

(FOTOĞRAF)


 

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