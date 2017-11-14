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ÖNCE KAMERA KEŞFİ SONRA HIRSIZLIK...

* Kapüşonlu 3 hırsız önce güvenlik kamera keşfi yaptı

14 Kasım 2017 16:27

* Kapüşonlu 3 hırsız önce güvenlik kamera keşfi yaptı. Hırsızlardan biri tespit ettikleri kameraların yönlerini değiştirdi. Kendilerince önlem alan bu hırsızlar görüntülenmekten yine de kurtulamadı. 

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Kağıthane\'de 3 hırsız bir büfeye girip sigara ve para çaldı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hırsızlık olayı geçtiğimiz cuma günü Kağıthane\'de bir büfede gece saatlerinde yaşandı. 3 hırsız bir araçla İsmail Çınar\'a ait büfenin önüne gelip önce güvenlik kameralarını tespit etti. Hırsızlardan biri araçtan inip bu kameraların yönlerini değiştirdi. Üç kişi iş yerinin kepenklerini levye yardımıyla açıp içeri girdi. Kapüşonlu hırsızlar dakikalar içinde de sigara ve paraları çalıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise hırsızların fark edemediği diğer güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, büfeden 6 bin lira değerinde sigara ile çekmecedeki 4 bin lira parayı çalan hırsızların peşinde...

Görüntü Dökümü:
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(Güvenlik Kamerası)
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-Hırsızların kamera tespiti
-Hırsızın kameraların yönünü değiştirmesi
-Hırsızların büfeye girmesi
-Hırsızların sigara ve para çalması
-Hırsızların hızla uzaklaşması


 

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