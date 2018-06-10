Önce iş yerini sonra kamyoneti soymaya çalıştılar

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ\'de komşusunun kamyonetini soymaya çalışan hırsızları gören kişi, kurusıkı tabancayla havaya ateş etti. Maskeli hırsızlar amaçlarına ulaşamadan kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün sabah saat 07.10\'da meydana geldi. Ambalaj ve temizlik ürünleri dükkanına gelen maskeli 4 hırsız kapıyı açamayınca iş yerinin önündeki kamyonete yöneldi. Kamyonet kasasını açmaya çalışan hırsızları gören Şükrü Dilbaş, kurusıkı tabancasıyla ateş etti. Hırsızlar panikle geldikleri minibüse binerek olay yerinden kaçtı.



SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Soygun girişimi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sabaha karşı beyaz renkli bir minibüs sokaktan geçerek etrafı kontrol ediyor. Daha sonra tekrar sokağa gelen minibüsten inen yüzleri maskeli 4 kişiden biri iş yerini kontrol ederken diğer kişiler de kapalı kasa kamyoneti kontrol etti. Levyeyle bir süre iş yerinin kapısını zorlayan hırsızlar güvenlik kamerası ve alarmı görünce park halindeki kamyonete yöneliyor. Kamyonetin kapalı kasasını uzun süre açmaya çalışan hırsızları gören Şükrü Dilbaş kuru sıkı tabancayla havaya ateş etti. Panikleyen hırsızlar geldikleri minibüse binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.



\"HIRSIZLARA KURUSIKI TABANCAYLA KOVALADIM\"

Şükrü Dilbaş, \"Hırsızların ellerinde eldiven ve yüzlerinde maske vardı ama molotofçular gibi kafalarında şapka var hiçbir yerleri gözükmüyordu. Bir kişi de etrafı kontrol ediyordu. Devamlı sağa sola bakıyordu. Gözcülük yapıyordu. Diğerleri soymaya çalışıyordu. Ellerinde levyeyi gördüm. Kilidi demir makasıyla kesmeye çalışıyordu. Bir anda yüz yüze gelince şok oldum. Hemen bağırdım daha sonra kurusıkı tabancayı almaya gittim. Benim sesimi duyunca arabaya binip hemen kaçtılar. Ben arkalarından kurusıkı tabancayla giderken on tane mermiyi sıktım\" dedi.

\"HIRSIZLIK MESLEK HALİNE GELMİŞ, AĞIR CEZALAR ŞART\"

İş yeri sahibi Metin Aykaç ise, \"Meslek haline getirmişler hırsızlığı. Bunların önünü kesmek için caydırıcı cezalar gerekli. Bir suç işleniyor ama cezası caydırıcı değil. Buna bir çare bulmak gerek. Eğer hırsızlık gerçekleşseydi dükkanımda çok zarar olacaktı. Yaklaşık 20 bin lira zararımız olurdu\" dedi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.



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