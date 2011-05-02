Önce ihbar etti sonra içkiyi yasakladı

T24 - Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli önce belediyeye ‘sosyal tesislerimizin içki ruhsatı var mı?’ dilekçesiyle başvurdu, sonra ‘Yokmuş’ diyerek iki yıldır süren içki servisini yasakladı



CBÜ’nün eski Rektörü Prof. Dr. Semra Öncü döneminde, merkez kampustaki rektörlük ana binası yanına üç katlı sosyal tesis binası yaptırıldı. Sosyal tesisler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak bir rektör yardımcısı ve bir müdür gözetiminde işletilmeye açıldı. Binada açılan alakart restoranda da akşam saatlerinde öğretim üyelerine içki servisi yapıldı. Aynı zamanda özel kutlama günlerinde de içki verildi.





17 Mart’ta dilekçeyle sordu



CBÜ’de rektörlük, geçen yıl kasım ayında el değiştirdi ve Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli yeni rektör oldu. Rektör Prof. Dr. Pakdemirli, rektör yardımcılarını da değiştirdi ve sosyal tesislerden sorumlu rektör yardımcısı da Prof. Dr. Ali Çelik oldu. Prof. Dr. Çelik, 17 Mart 2011’de Manisa Belediyesi’ne verdiği dilekçe ile ‘Sosyal tesislerimizde içki satılması konusunda ruhsatımız var mı?’ diye sordu. Belediye de, sosyal tesisin içki ruhsatının olmadığını ve okul binalarına 100 metre uzaklıkta alkollü içki satılamayacağı için ruhsat verilemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine alakart restoranda içki satışı yasaklandı.





Öğretim üyeleri kızgın



Öğretim üyeleri duruma tepki gösterirken, Rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, “Belediyeye sorduk, içki ruhsatı yokmuş. Bu nedenle içki satışını yasakladık” dedi. Pakdemirli, sosyal tesislerin yanında Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun bulunduğunu da hatırlattı. Eğitim-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Ömer Arslan ise, “Tamam okula 100 metre mesafede içki verilmez ama, üniversitenin kendini belediyeye ihbarı söz konusu” diye konuştu.





Müdürün tiyatro inadı lisede isyan çıkardı



Muğla’nın Ortaca İlçesi’nde eğitim veren Ortaca Lisesi’nin Müdürü Şinasi Çövüt’ün okulun tiyatro grubunun Antalya’da yapılacak Türkiye Liselerarası Tiyatro Festivali’ne gitmesini engellediği öne sürüldü. Veliler adına konuşan avukat İsmail Can Varol, yargı yoluna başvuracaklarını belirterek, “Çaldığımız bütün kapılardan boş döndük. Çocuklarımız mağdur ediliyor” dedi. Okul Müdürü Çövük, konuyla ilgili konuşmazken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Şahin kendilerinin yapabileceği birşey olmadığını söyledi. Velilerden Mehmet Gökmen, okul müdürü Çövüt’ün edebiyat öğretmeni Dilber Koç’u mesnetsiz iddialarla suçlayarak, çocukları festivale göndermeyeceğini söylediğini iddia etti. Gökmen, şu iddialarda bulundu, “Suçlanan edebiyat öğretmeni hakkında açılan hiçbir soruşturma ve yasal işlem yok. Aileler olarak çocuklarımızın seçildikleri halde festivale katılmalarına izin verilmemesinden dolayı bizler de çok üzgünüz. Antalya Tiyatro Festivali’ne değişik iller adına Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 35 lise hiçbir engel ile karşılaşmadan katılırken, Muğla ilini temsilen seçilen Ortaca Lisemizin Tiyatro Grubu’nun katılmasına makul hiçbir gerekçe gösterilmeksizin izin verilmemesini anlamakta güçlük çekiyoruz.” Bir diğer veli Sıdıka Gökdal ise “Anne bizi niye Antalya’ya göndermiyorlar diyen çocuklarımıza ne cevap vereceğimizi bilemiyoruz. Gerekirse açlık grevine bile gitmeyi düşünüyoruz” dedi. Kaymakam Mustafa Gürdal ise konunun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ilgilendirdiğini söyledi.