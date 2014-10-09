'Önce ihanetle suçladığı sevgilisini, sonra kendini öldürdü'

Mersin’de ihanetle suçladığı sevgilisi öldüren 25 yaşındaki Zeynel Acebet, daha sonra kendi canına kıydı. Acebet, olaydan yarım saat önce Facebook sayfasında “Bu yürek üç şeyi sevmedi, ihaneti, yalanı, seviyormuş gibi yapanı" yazısını paylaşmış.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi 5206 Sokak'taki Dikek Apartmanı’nın birinci katındaki bir nakliye firmasında meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı açan olmayınca, kırarak içeri girdi. Polisler, evde Seda Taşman ile Zeynel Acabet'in kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Seda Taşman'ın başında sıkılan 2, Zeynel Acabet'in de tek başında tek kurşun saptandı.

Zeynel Acabet'in olaydan yarım saat önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasına, "Bu yürek üç şeyi sevmedi, ihaneti, yalanı, seviyormuş gibi yapanı" yazması dikkat çekerken, olay yerine gelen kadın ver erkeğin yakınları öldüklerini duyunca sinir krizi geçirdi.

Zeynel Acabet ve Seda Taşman’ın cansız bedenleri otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.