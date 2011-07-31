Önce içkisine ilaç koyup bayılttılar, sonra soydular

T24 - Kadıköy’de bir barda içki içtikten sonra sokakta baygın halde bulunan ve paralarıyla kredi kartları alınan kadının şikâyeti üzerine bar sahibi ve çalışanı gözaltına alındı



İstanbul Kadıköy’de, içkilerine ilaç koyarak bayılttıkları müşterilerin paralarını aldıkları öne sürülen bar sahibi ile çalışanı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kadıköy İskele Polis Merkezine başvuran Dilek Kendirli (50), 25 gün önce Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Misak-ı Milli Sokak’taki barda içki içtiğini, sabaha karşı da bara yakın bir sokakta vatandaşların kendisini baygın halde bulduğunu anlattı.

Susması için iade ettiler



Olaydan sonra banka kartlarının ekstrelerini kontrol ettiğinde, bir tekel bayisinden kredi kartından 2 bin 250 TL para çekildiğini fark ettiğini anlatan Kendirli, bar sahibi ve çalışanlarından, içkisine ilaç katarak kendisini bayılttıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu.



Kendirli, söz konusu tekel bayisinden kendisini arayan bir kişinin parasını vereceğini söylediğini, bayinin karşısında bir otelde buluşarak parasını teslim aldığını, ancak bu şahsın, şikâyetçi olmayacağına dair kendisine tutanak imzalattırdığını söyledi.



Aynı bölgeden benzer ihbarlar alan polis ekipleri, şikâyeti değerlendirerek, belirtilen adresteki barın sahibini ve bir çalışanını, müşterilerin içkilerine ilaç koyup paralarını aldıkları gerekçesiyle gözaltına aldı. Bar sahibi Erhan K. ve çalışan Erdoğan M., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kadıköy Adliyesine sevk edildi.

