Önce Fenerbahçe gelir

Tempo24 - 2009 Avrupa Şampiyonası eleme grupları hazırlıkları çerçevesinde takım arkadaşları Semih Erden ve Oğuz Savaş ile International Hospital'da sağlık kontrollerinden geçen Ömer Aşık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, NBA tarafından seçilmenin çok mutluluk verici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



''Dünyanın en iyi basketbol liginde draft olmak, seçilmek, oraya gidip oynamak çok mutluluk verici. Benim ve kulübüm adına gurur kaynağı. Kulübümle 2 senelik sözleşmem var. Bu sürenin sonuna kadar kulübüme en iyi katkıyı sağlayıp, ondan sonra NBA'de hedeflerim doğrultusunda oynamak istiyorum.''



Ömer, NBA'ye şimdi gitme durumunun olmadığını belirterek, ''Daha çok tecrübe kazanıp oraya hazır gitmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.



2009 Avrupa Şampiyonası eleme grupları ile ilgili soruları da yanıtlayan Ömer, milli takımdaki ilk senesinin olduğunu dile getirerek, ''Milli takım konusunda çok tecrübesizim. Ama milli takımın Avrupa Şampiyonası'na katılması için elimden geleni yapacağım. Gereken katkıyı vermeye çalışacağım'' diye konuştu.



NBA 2008 draftı 2. turunda 60. sırada Boston Celtics tarafından seçilen Semih Erden ise bu konudaki soruları yanıtsız bırakarak, milli takım ile ilgili şunları söyledi:

''Bizi zorlu bir sınav bekliyor. Çok iyi çalışıp, maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Yoğun bir çalışma programı bekliyor bizi. En iyi şekilde bu çalışmaları bitirip, elemelere tam kapasiteyle çıkmak istiyoruz.''



2009 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda bulunan Fransa, Ukrayna ve Belçika takımlarını fazla tanımadığını belirten Semih, elemeleri geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.