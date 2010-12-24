Önce erkek doğdu sonra kız oldu

T24 - Güney Afrika’da yaşayan Hiscock çiftine, şubat ayında dünyaya gelen bebeklerinin erkek olduğu söylendi. Çünkü Kenny adı verilen bebek doğduğunda erkek cinsel organına sahip gibi görünüyordu.

Ancak dört hafta sonra 29 yaşındaki anne Madeleshia Hiscock ve 30 yaşındaki baba Kenneth Hiscock bebeklerinde bir tuhaflık olduğunu fark etti. Kenny’yi tekrar hastaneye götüren çift, aldıkları cevap karşısında şaşkına döndü. Kenny’yi muayene eden doktorlar onun aslında bir kız bebek olduğunu söyledi. Sadece cinsel organı, anormal hormon üretimine neden olan nadir bir enzim eksikliği nedeniyle şişmişti.

Kenny’nin ismini McKenzi olarak değiştiren aile şimdi 15 Şubat’ta dünyaya gelen 10 aylık bebekleri için önerilen tedaviyi düşünüyor. Ama önce bir dizi test daha yaptıracaklar. Anne Madeleshia Hiscock, “Doktor McKenzi’nin aslında şu anda erkek ya da kız cinsel organına sahip olmadığını, ikisi arasında olduğunu söyledi. Ama güzel bir kızımız var ve biz onunla gurur duyuyoruz” diyor. 15 bin kişide bir görülen hastalık tamamen geçmiyor, ama günlük kortizol tabletlerle tedavi edilebiliyor.



