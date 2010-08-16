Önce direğe sonra da bir binanın duvarına çarptılar

T24

Öztürk’ün durumu ağır

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gezmeye çıkan 5 üniversitelinin içinde bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp önce aydınlatma direğine, ardından da yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. Kazada Yunus Ertan (19) alev alan otomobilde yanarak can verirken, araçtan fırlayan aynı yaştaki Oytun Yazıcıoğlu olay yerinde, Kubilay Yüksel de hastanede yaşamını yitirdi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada 1 kişi de yaralandı.Kaza, önceki gece 03.10 sıralarında Devrek Caddesi’nde meydana geldi. İlköğretimden bu yana arkadaş olan ve değişik üniversitelerde öğrenim gören Murathan Özdemir (19), Yunus Ertan (19), Oytun Yazıcıoğlu (19), Kubilay Yüksel ve Ersin Öztürk (18), tatil için geldikleri Ereğli’de sahilde bir süre vakit geçirdikten sonra otomobille gezmeye çıktı. Murathan Özdemir yönetimindeki otomobil, ilçe merkezine doğru giderken aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan otomobil, savrularak 15 metre ilerideki binanın duvarına çarpıp durdu.Direk yıkılırken, hurdaya dönen otomobilin ön tarafı alev aldı. Emniyet kemeri takılı olan ve kazadan yara almadan kurtulan sürücü Murathan Özdemir kendi olanaklarıyla dışarıya çıkarken, arkada oturan Oytun Yazıcıoğlu kaza sırasında dışarıya fırladı. Kubilay Yüksel ve Ersin Öztürk çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Yunus Ertan ise araç içinde sıkıştı ve yanarak can verdi. Oytun Yazıcıoğlu olay yerinde, Kubilay Yüksel de hastanede yaşamını yitirdi.Hastaneye sevk edilen Ersin Öztürk’ün durumunun da ağır olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri, binaya sıçrayan yangını 25 dakikada söndürebildi. Yunus Ertan’ın cesedi araçtan güçlükle çıkarıldı. Kazanın meydana geldiği yerde 2006’da da aynı direğe bir otomobilin çarpması sonucu 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.