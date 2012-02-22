Katil canlı yayına katılmış

T24 - Canlı yayında Müge Anlı'nın sorusuyla ortaya çıkan cinayeti işleyen kadının da programa katıldığı ve öldürdüğü Nuray Özdeniz için "Çok sevdiğim bir insandı" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Eray Erollu'nun Habertürk'te yer alan ahaberine göre; olay, İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi. 67 yaşındaki Nuray Özdeniz, 12 gün önce esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Aile tüm aramalara rağmen kadını bulamadı. Polise kayıp başvurusu yapıldı. Aile ve komşuları, iki gün önce de atv'deki 'Tatlı-Sert' programında Müge Anlı'nın konuğu oldu ve yardım istedi. Yakınları, Nuray Özdeniz’in öldürülmesinden korktuklarını söylerken, üzerinde altın günü için 850 lira bulunduğunu belirttiler. Programa, apartman komşusu Sevda Y. de katıldı.

Nuray Özdeniz’in kaybolmadan önce kendisine uğradığını ve yemek yediklerini söyleyen genç kadın, “Nuray Abla çok sevdiğim bir insandı. 6 aylık çocuğuma annem diye hitap ederdi” diye konuştu. Tutarsız konuşmalarıyla da dikkat çeken Sevda Y., ölenin yakınları ve komşuları tarafından soru yağmuruna tutuldu. Kaybolmadan önce Nuray Özdeniz’i eve çağırdığını söyleyen Sevda Y., 500 TL alacağını istediğini de sözlerine ekledi. Sevda Y.’nin “Bana 14.00 gibi geldi” derken, bir komşusu, “Benim evimden 14.30 gibi çıktı. Sende o saatte olması mümkün değil” diyerek genç kadını yalanladı. Nuray Özdeniz ile dürüm yediklerini söyleyen Sevda Y.’ye, programın yapımcısı ve sunucu Müge Anlı da, “Yemek hazırlayan biri niçin sipariş versin. O parayla sebze alıp 3 gün yersiniz. Yalan mı?” diye tepki gösterdi.

'Kömürlüğe baktınız mı?'

Programda sunucunun, “Kömürlüğe baktınız mı?” diyerek yakınlarını uyarmasıyla yaşlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir yakını ertesi gün apartmanın bodrumunu didik didik araştırınca, Özdeniz’in kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Kadının cesedinde 26 bıçak darbesine rastlandı. Kadının komşuları ve yakınları sorguya alındı. Televizyon programında olduğu gibi poliste de bir dediği diğerini tutmayan Sevda Y., sonunda polislere cinayeti kendisinin işlediğini söyledi.

'Kocasının ilgisi yok'

30 yaşındaki Sevda Y., verdiği 500 lira parayı geri alamadığı için cinayeti işlediğini, yaşlı kadının kendisine ağır hakaretler ettiğini söyledi. Sevda Y., “Mutfak masrafımdan artırarak 500 TL biriktirdim. Parayı benim adıma saklaması için Nuray Özdeniz’e verdim. Kocam bilmiyordu. Eşim aracıyla kaza yapmıştı. Ben de paramı Nuray Özdeniz’den istedim. Üzerinde olmadığını ve sonra vereceğini söyledi. ‘Paramı ne yaptın’ deyince de küfürler edip hakaretler yağdırdı. Beynimden vurulmuşa döndüm. Mutfaktaki ekmek bıçağını aldım. Sırtına sırtına sokmaya başladım. Kömürlüğe girdi. Sonra da yere yığıldı. O sırada kocam evdeydi ve televizyon seyrediyordu. Onun ilgisi yok” dedi. Karı-koca gözaltına alındı.