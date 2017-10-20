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Önce cezaevinde, sonra hastanede intihara kalkışan mahkûm öldü

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da cezaevinde çamaşır suyu içerek intihara kalkışan, ardından tedavi için götürüldüğü hastanede çarşafla kendini asmaya kalkışan hükümlü 32 yaşındaki Ahmet Kalay, yaşamını yitirdi

20 Ekim 2017 16:11

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da cezaevinde çamaşır suyu içerek intihara kalkışan, ardından tedavi için götürüldüğü hastanede çarşafla kendini asmaya kalkışan hükümlü 32 yaşındaki Ahmet Kalay, yaşamını yitirdi.
Dinar E Tipi Kapalı Cezaevi\'nde mahkûm Ahmet Kalay, geçen çarşamba gecesi çamaşır suyu içerek intihar girişiminde bulundu. Jandarma ekipleri eşliğinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne götürülen Kalay, burada yapılan müdahalenin ardından kurtarıldı. Mahkûmlara ayrılan bölümde müşahede altına alınan Ahmet Kalay, yatağın çarşafıyla odanın banyosunda ikinci kez intihar girişiminde bulundu. Kalay\'ın kendisini asmaya çalıştığını fark eden görevliler, müdahale ederek kurtardı. Hastanenin yoğun bakım ünitesine alınan Ahmet Kalay, bugün sabaha saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Kalay\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna gönderildi.

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