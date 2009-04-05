Önce ceviz atıştırın, tok karnına yemeğe çıkın!

Restoranda sağlıklı ve düzgün beslenmek zor değil! Yemeğe bir kadeh suyla başlayın ve salatayla bitirin!



Prof. Dr. Mehmet Öz, Sabah gazetesinde yayımlanan yazısında (05.04.09), restoranda sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlatıyor. Öz’ün yazısı şöyle:



“Restoranda sağlıklı ve düzgün beslenmek zor değil! Yemeğe bir kadeh suyla başlayın ve salatayla bitirin! 30 dakika önce de mutlaka bir-iki ceviz atıştırın, kendinizi tok hisseder çok fazla yemezsiniz!



Bize göre, restoran fiyaskoları; sadece yemeklerinizi servis yapan garson üzerinize bir şey döktüğünde ya da bırakacağınız bahşişi yanlış hesapladığınızda ortaya çıkmıyor! Söz konusu sağlığınız olunca, 'fiyasko', yemeğin ilk ve son 10 dakikasında ortaya çıkabilir. Şimdi size, dışarıda yemek yerken hem nasıl keyif alacağınızı hem de nasıl daha sağlıklı ve düzgün beslenebileceğinizin ipuçlarını vereceğim.



Yemekten önce ceviz yiyin



* Açlıktan ölüyorken yemeğe gitmeyin! Yemekten önce, altı-yedi tane ceviz atıştırabilirsiniz. Cevizin içerdiği sağlıklı yağ; açken midenizin gösterdiği reaksiyonu yavaşlatır ve kendinizi çok daha çabuk tok hissedersiniz. Ama etkisi 30 dakika sürer, buna göre plan yapın.



İlk 10 dakikada yapılacak



* Kadeh kaldırın ama su dolu bir kadeh. Bu sizin midenizi biraz dolduracaktır, üstelik fazla yemekten de kurtarır.



* Ekmek yerine, doğranmış sebzeler isteyin. Çoğu kaliteli restoranda bu türde seçenekler bulunuyor.



* Zeytinyağına ekmek bandırın. Eğer garson masanıza tam tahıllı ekmek getirirse, bunu zeytinyağına bandırarak yiyin. Tereyağı yerine zeytinyağını tercih eden insanlar, daha az ekmek yer.



* Yağı ve sirkeyi mutlaka masanıza isteyin. Salatanızın yağının ve sirkesinin mutfakta şef tarafından konmasına izin verirseniz, ekstradan 450 kalori almayı göze almışsınız demektir.



Son 10 dakikada yapılacak



* Paylaşın! Her dört-beş kişi için bir tatlı sipariş edin ve gelen tatlıdan sadece bir-iki çatal alın. Eğer iki kişiyseniz, tatlınızın kalan kısmını paket yaptırıp eve götürebilirsiniz. Böylece tatlıyı buzluğa koyup, başka bir gün yiyebilirsiniz.



* İçtiğiniz şarabın tadını çıkarın. Yemeğinizi bir kadeh şarapla bitirmek, daha sonrasında 'tadacağınız' bir-iki kaşık tatlıyı beğenmenizi engeller. Dolayısıyla da, daha fazla kalori almanızın önüne geçmiş olursunuz.



* Avrupalılar gibi yapın; yediğiniz son şey salata olsun!”

