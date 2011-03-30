T24

'Annem öldürdü'



'Önce çekiçle vurdum ölmeyince bıçakladım'

Üvey anne ile üvey anneanne adliyeye sevk edildi

Sultangazi ilçesinde 66 yaşındaki İyola Oçhidrel’in bebek arabasına koyduğu ceset parçaları ile yakalamasıyla korkunç cinayet ortaya çıkmıştı. Türkçe bilmediği için karakola götürülerek rusça bilen bir tercüman aracılığı ile ifadesi alınan İyola Ochkhikide’in cesedin üvey torunu olduğunu söylemesi üzerine başlatılan soruşturmada kızı Ekatherina Ochkhikide de gözaltına alınmıştı. Polis zanlıların evinde yaptığı incelemede cesedin banyosunda bir bıçak yardımıyla kesildiğini zanlıların cesedi parçalara ayırdıktan sonra evde temizlik yaptığınını belirlemişti. Polis eve gittiğinde yeni yıkanan halıdan halen kan damladığını fark etmişti.Cinayet Büro Amirliğine getirilen üvey anne Ekatherina Ochkhikide ile anneanne Viyola ’in tüyler ürpertici cinayeti anlattıkları belirtildi. Cinayet Büro Amirliğine çağırılan yeminli tercüman ve avukat yardımıyla ifade veren zanlılardan Gürcistan Teknik Ünivesitesi, Klasik Müzik Bölümü mezunu üvey anne Ekatherina Ochkhikide "2007 yılında Türkiye’ye geldim. Çocuk bakıcılığı ve lokantalarda çalıştım. Eşimle Zeytirburnu’nda bir lokantada çalışırken tanıştım. Ben garsonluk o ise fırıncılık yapıyordu. Bana ilk tanıştığımızda boşandığını ve bir kızı olduğunu söyledi. Birlikte yaşamaya çalıştım. Daha sonradan oğlu olduğunu öğrendim. Dedesinin yanında kalan oğlunun yanımıza gelmesine izin verdim. Fırat sorunlu bir çoçuktu. Babası ara sıra onu dövüyordu. 2009 yılında kendi oğlumuz Talha dünyaya geldi. Fırat sürekli dışarı çıkmak istiyordu. Biz onu dışarı salmadığımızda aramızda tartışmalar çıkıyordu. Bir süredir sokaklarda perişan olmaması için amcasının yanındaki fırında çalışmaya başlamıştı" dedi.Ecataranina Ochkhikide olay gününü anlatırken, "Olay günü annem sabah 07.00'de kalktı. Ben de 09.00'da kalktım. Kalkınca çocuğumu bakması için anneme verdim. Bu sırada Fırat uyandı. Banyoya girdikten sonra elbiselerini giydi. Ona eski ve pis elbiselerle dışarı çıkmamasını söyledim. O da bana karışmamam gerektiğini söyledi. Tartışmanın ardından yarı çıplak vaziyette dışarı çıkmaya çalıştı. Ben yine izin vermeyince mutfaktan bıçağı aldı. Annemin üzerine yürüdü. Ben çocuğumu alarak dışarı çıktım. 45 dakika sonra geri döndüğümde bebek arabası kapıdaydı. İçinde ceset olduğunu anladım. Annem bana evi temizlememi söyleyerek evden ayrıldı" dedi.Öte yandan anneanne Viyola Ochkhikide poliste verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ederken, "Türkiye’ye ilk defa kızımı ziyarete 2007 yılında geldim. Daha sonra Gürcistan’daki evimi satarak kızımla damadımın oturması için onlara bir ev aldım. Babasının şımartması yüzünden Fırat kontrol edilmez bir hal almıştı. Bizi hiç dinlemiyordu. Onu dışarı bırakmadığımızda cama çıkarak çığlık atıyordu. Olay günü elinde bıçakla üzerimize yürüyerek evdeki diğer çocukları keseceğini söyledi. Daha öncede böyle tehditleri vardı ancak hiç bıçak çekmemişti. Çocuklara bir şey olacak diye hemen fırladım. Sonra bıçağı bırakıp yatağına yattı. Kendi kendime sen beni öldüreceğine ben seni öldüreyim diyerek mutfağa gittim. Mutfaktan çekiçi alarak yatağında yatan Fırat’ın başına vurmaya başladım. Ağzından burnundan kan gelmeye başladı. Onu kucaklayarak banyoya götürdüm. Ölmediğini anlayınca birkaç kez bıçakladım. Daha sonra cesedi parçalara ayırarak bebek arabasına yerleştirdim. Kızıma evi temizlemesini söyleyerek parçaları çöpe atmak üzere evden ayrıldım" diye ifade verdi.İsmetpaşa Mahallesi 137. Sokak'taki boş bir arazide parçalanmış halde cesedi bulunan Fırat Sezer'i (9) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu üvey annesi Ekatarina O. ile üvey anneannesi İyola O'nun (66) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, daha sonra Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.