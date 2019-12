Önce canan sonra can!

Kanser yüzünden pazartesi günü ameliyata girecek olan AKUT üyesi, son ana kadar hayat kurtarmakta kararlı.



AKUT Bursa Operasyon Birimi Sorumlusu 54 yaşındaki Aziz Doğan, kanser tedavisi görmesine karşın, başta Uludağ'da kaybolanlar olmak üzere ekibiyle kurtarma operasyonlarına katılıyor. Önümüzdeki pazartesi günü ameliyat masasına yatacak olan Aziz Doğan, snowboard yaparken kaybolan ve donmak üzereyken bulunup hastaneye kaldırılırken ölen Özyeğin Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Ümit Özgen'i kurtarma çalışmalarına katıldı. Kanseri yeneceğine inanan Doğan “Benim ilacım insanları kurtarmak. Çok mutlu oluyorum” dedi.



Bursa 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yazı işleri müdürü olarak çalışırken emekli olan 3 çocuk babası Aziz Doğan, arkadaşlarıyla kurduğu kurtarma ekibi ile 17 Ağustos depremi dahil bir çok doğal afette, arkadaşlarıyla birlikte onlarca can kurtardı. Uludağ'da kaybolanlar başta olmak üzere kaybolanlara ulaşıp kurtaran, kanalizasyon ve dere sularından ceset çıkartan Aziz Doğan ve arkadaşları, kısa kurtarma operasyonlarının aranan ekibi oldu.



'İşim bana engel oluyor'



Aziz Doğan, 2006 yılının mayıs ayında Nasuh Mahruki'nin isteği üzerine 911 adını verdiği ekibiyle AKUT'un Bursa Operasyon Birimini kurdu. Daha sonra “İşim bana engel oluyor” diyerek emekliye ayrılan Aziz Doğan, geçen yıl Haziran ayında bağırsak ve karaciğer kanseri olduğunu öğrenince şoke oldu. Ameliyat olan, gördüğü kanser tedavisi sonucu yakın akrabalarının dahi tanımakta zorluk çektiği Aziz Doğan, hasta yatağında arkadaşlarıyla görüştü, gittikleri kurtarma çalışmalarında onları yönlendirdi.



Birçok sivil toplum kuruluşu tarafından şükran plaketi ile ödüllendirilen Aziz Doğan, “Benim görevim, insanları kurtarmak” diyerek, önceki gün kayak yapmak için gittiği Uludağ'da kaybolan ve bulunup hastaneye kaldırılırken yaşamını yitiren Ümit Özgen'in kurtarma çalışmaları için arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'a gitti. Aziz Doğan ve ekibi hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu dağda kurtarma çalışması yaptı. Aziz Doğan, pazartesi günü olacağı ameliyatı düşünmeden üniversiteli Ümit'i kurtarmak için çabaladı.



'Benim ilacım can kurtarmak'



Pazartesi günü Ankara'da olacağı ameliyatın iyi geçeceğine inandığını söyleyen Aziz Doğan, “Benim ilacım can kurtarmak. Hasta yatağımda sürekli bunları düşündüm. Şimdi ise ayaktayım ve Uludağ'dayım. Ameliyattan sonra yine kaybolan insanların yanında olacağım” dedi.



Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü'nü mezunu olan Aziz Doğan bu zamana kadar kurtardığı kişilerin sayısını hatırlamadığını söyledi.