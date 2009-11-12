Önce bıçakladı, sonra cesedini parçaladı!

T24 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçisi, 2 gün önce kayıp başvurusu yaptığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü, ardından da cesedini parçalayarak kömürlükte çuvala koyup sakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.



İddiaya göre, Asma Mahallesi'nde bir kömürlükten kötü koku geldiği ihbarını alan polis ekipleri, olay yerinde çuvalda parçalara ayrılmış kadın cesedi buldu.



Cesedin kömürlüğün sahibi Yeter T'ye (34) ait olduğunu belirleyen polis, 2 gün önce eşinin kaybolduğu iddiasıyla karakola başvuran TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü işçisi Cihangir T'yi (34) cinayet zanlısı olarak iş yerinde gözaltına aldı.



Kurumda 2000 yılında maden işçisi olarak işe başlayan, 3 yıl sonra ayağındaki rahatsızlık nedeniyle yer üstüne alındığı bildirilen Cihangir T'nin, 4 çocuk annesi eşini evlerinin karşısındaki kömürlükte bıçaklayarak öldürdüğü, daha sonra parçalayarak çuvala koyup sakladığı öne sürüldü.



Kömürlükte motorlu testere, el testeresi ve balta bulunduğu bildirildi.



Cihangir T'nin (34) bıçaklayarak öldürdüğü ve daha sonra kömürlükte parçalara ayırdığı iddia edilen 4 çocuk annesi eşi Yeter T'nin (34) cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından çuval içinde ceset torbasına konularak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yeter T'nin cesedinde parçalara ayrılan baş, kol ve bacaklarının bir bölümünün bulunamadığı, katil zanlısının uzuvları gömmüş olabileceği öne sürüldü.



Cihangir T'nin iş arkadaşı Erdoğan K'nin ifadesini almak iş yerine giden polisin, Erdoğan K'yi iş yerinde bulamadığı bildirildi.



Cinayetin evin yatak odasında işlenmiş olabileceği üzerinde duran polis ekiplerinin soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.



Asma Mahallesi Muhtarı Gürbüz Kuğu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftin arasında tatsızlıklar olduğunu bildiğini belirterek, "Bir dönem Cihangir'in icra davası vardı. Aralarındaki sorunlar düzeldi diye duymuştuk ancak bu olay yaşandı. Ceset parçalanmış. Parçalardan birinin eksik olduğunu öğrendim. Çok zor bir olay, kimsenin başına gelmesin" dedi.



Cihangir T'nin arkadaşları da işçinin tefecilerden para aldığını, ödeyememesi üzerine darbedilerek boş senet imzalatıldığını duyduklarını, yaşadığı sıkıntılardan dolayı cinnet getirmiş olabileceğini kaydetti.



Bu arada, cinayeti öğrenerek olay yerine gelen Yeter T'nin yakınları sinir krizi geçirdi.