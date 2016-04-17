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Dünya

"Önce ben tecavüz etmeliydim" diyen başkan adayına büyük öfke

Başkan adaylarının taraftarları ise "bunun sadece bir şaka olduğunu" savundu

17 Nisan 2016 20:24

Filipinler'de cumhurbaşkanlığı yarışının önde gelen adaylarından Rodrigo Duterte'nin tecavüz edilerek öldürülen bir Avustralyalı kadınla ilgili 'şakası' ülkede büyük bir öfkeye neden oldu.

İnternete yansıyan bir video kaydında Duterte ve taraftarları, 1989'da bir hapishanede mahkumların saldırısına uğrayan misyoner kadınla ilgili alaycı ifadeler kullanıyor.

Hapishanede görevli misyoner kadın, güneydeki Davao kentindeki bir hapishanede çıkan isyan sırasında tecavüze uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Duterte isyan sırasında Davao belediye başkanıydı.

Video kaydında Duterte, "Tüm kadınlara tecavüz ettiler. Şu Avustruyalı din görevlisi vardı. Onu dışarı çıkarırlarken gördüm. Yüzünü gördüm ve şöyle düşündüm: 'O... çocukları. Ne kadar yazık. Hepsi tecavüz etti. Hepsi sıraya girdi. Tecavüze uğramasına çok öfkelenmiştim. Ama çok güzeldi. Belediye başkanına öncelik tanımalılardı..."diyor.

Rakipleri Duterte'nin cumhurbaşkanlığı makamına uygun bir insan olmadığını söylediler.

Duterte'nin taraftarları ise "bunun sadece bir şaka olduğunu" savundular.

Rodrigo, tepki çeken konuşmaları ve "cinsel başarılarıyla" övünen bir siyasetçi olarak biliniyor.

Filipinler'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 9 Mayıs'ta yapılacak.

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