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Yaşam

Önce ayranını çaldılar, sonra bıçakladılar!

Konya'da tezgahından ayran çalan iki kişinin peşine düşen köfteci, önce darp edilerek başına sopayla vuruldu, sonra da bıçaklanarak ağır yaralandı

05 Ocak 2013 14:29

 

Konya'da tezgahından ayran çalan iki kişinin peşinden koşan Fatih Tatlı (31) adlı köfteci, bıçaklanarak ağır yaralandı.
 
Konya'da Meram ilçesi Mevlana Caddesi'ne kurduğu tezgahta köfte satan Tatlı, tezgahından ayran alarak kaçtığını fark ettiği iki kişinin peşine düştü.
 
 

'Başına sopayla vuruldu'

 
 
Bir süre peşinden koştuğu kişileri yakalayan Tatlı, önce darp edilerek başına sopayla vuruldu, sonra da bıçaklanarak ağır yaralandı.
 
Tatlı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Arbede sırasında olay yerinde düşürülen cep telefonundan şüphelilere ulaşan polis, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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