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Önce ablayı sonra kız kardeşini kaçırdı

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta iki kız kardeşi değişik tarihlerde kaçıran, oturdukları evi otomatik silahla tarayan şüpheli ile yanındaki 3 kişi tutuklandı

14 Ekim 2017 16:22

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta iki kız kardeşi değişik tarihlerde kaçıran, oturdukları evi otomatik silahla tarayan şüpheli ile yanındaki 3 kişi tutuklandı.
Muş Valiliği, geçen mayıs ayında, bir kızı zorla kaçıran şüphelinin, yakalandıktan sonra cezaevine gönderildiğini açıkladı. Bir süre tutuklu kalan şüphelinin, cezaevinden çıktıktan sonra yanına aldığı 3 kişiyle, bu kez de kızın kardeşini kaçırdığı belirtildi. Açıklamada, araya giren köylülerin kaçırılan kızı ailesine gönderdiği, halen aranan şüphelinin de gece yarısı kız kardeşlerin evini otomatik silahla taradığı ifade edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda evde hasar meydana geldiği kaydedildi. Muş Valiliği olayla ilgili açıklamasında şu bilgilere de yer verdi:
\"Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesi kaçırma olayında fail ile birlikte olan 3 kişinin yerleri tespit edildikten sonra, 12 Ekim 2017 günü sabah saatlerinde şahısların saklandıkları Toprakkale Köyü\'ndeki ikamete operasyon yapıldı. Operasyonda silahlı saldırgan ve zorla kaçırma olayına karışan şahıslar, 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet şarjör ve 18 adet fişek, 1 adet 7.65 mm Çekoslovak Vzor marka tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 20 adet fişek ile yakalandı. Ayrıca, olayla bağlantıları tespit edilen 3 şüpheli daha yakalandı. Yakalanan 6 şüpheliden 2’si Cumhuriyet Savcısının talimatları ile ifadelerine müteakip serbest kalırken, 4 şüpheli 13 Ekim 2017 günü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır.\"

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