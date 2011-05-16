ONBİNLERCE KİŞİ İNTERNETE SANSÜRE KARŞI YÜRÜDÜ

T24- 22 Ağustos’ta hayata geçecek internet filtrelemesi dün onbinlerce kişinin katılımıyla Türkiye’nin dört bir tarafında protesto edildi. Facebook ve twitter’dan organize olan protestocular, 36 kentte sansüre karşı yürüdü. ‘İnternetime dokunma’ eylemleri, başta İstanbul olmak üzere tüm kentlerde giyilen kıyafetler, taşınan döviz afiş ve pankartlar ve atılan sloganlarla son yılların en renkli protestoları arasında unutulmaz bir yer aldı.

22 Ağustos’ta hayata geçecek olan internet filtrelemesine karşı dün Türkiye’nin 36 şehrinde yürüyüş düzenlendi. Uygulamayı protesto etmek amacıyla düzenlenen protestolar Avrupa’da Amsterdam, Köln ve Viyana’ya kadar taştı. En kalabalık protesto ise ‘Söyleyecek sözü olanların’ yeri olan Taksim’deydi. Daha önce Facebook’da açılan ‘İnternetime Dokunma’ sayfasında ve Twitter üzerinden örgütlenen protestocular dün İstiklal Caddesi’nin girişinde uygun tabiriyle ‘arz-ı endam’ ettiler. Daha önce Türkiye genelinde 600 bin kişi eyleme katılacağını ifade ederken İstanbul’daki eyeleme 80 bin kişi katılacağını belirtmişti. İstiklal Caddesi’ndeki katılım beklenenden az oldu ancak gelenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazlaydı. 40 bine yakın gösterici, Taksim-Tünel’e doğru yürürken birbirinden renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlardan alkış

Aralarında çocuklar, yaşlılar, evli çiftler, annesiyle gelen gençler ve engellilerin de olduğu on binlerce insan bir taraftan ellerindeki renkli döviz ve pankartlarla diğer yandan ise yürüyüş boyunca söyledikleri şarkılarla internete filtreyi protesto ettiler. Yol boyunca ara sıra aniden oturup, ‘Sansüre karşı ses çıkar!’ haykırışıyla birlikte çığlıklar atan protestoculara, İstiklal Caddesi’nde kimisi mağaza ve dükkanların içinde bulunan kimisi ise yolda gezen vatandaşlardan alkışlarla destek geldi. Protestocuların içinde İnci Sözlük’ün milletvekili adayı ‘Ahmet Abi’ sıfatıyla bilinen Ahmet Yılmaz, Sanatçı Haluk Levent, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın yanı sıra Linux Kullanıcıları Derneği, Elektrik Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası, Alternatif Bilişim Derneği, Genç Siviller gibi bir çok STK ile Bobiler ve Sansüresansür.org sitesi üyeleri de hazır bulundu.

İŞTE SLOGANLAR

Eylemde çok yaratıcı pankartlar ve sloganlar dikkat çekti. Sloganlar arasında, BTK’yı kastederek hazırlanan “BiTiK internet”, Obama’nın “Yes We Can” sloganına gönderme yapan ”Yes We Ban”, “İnternete sehven giriyoruz ” yazılı pankartlar ön plandaydı.

* Çocukları filtre değil aileleri korur

* Hüseyin Üzmez de Haydar üzer mi

* Özgür Türkiye, özgür internet

* Tayyip elini internetten çek

* Porno yoksa 3 çocuk da yok

* Dedelere özgürlük

* Pornoma dokunma sararım sana *Vatan yahut filtre

* Biz filtreyi sadece kahvede severiz

KARNAVAL ALANI GİBİ

İnternet filtrelemesine karşı en kalabalık eylemlerden biri kuşkusuz İstanbul Taksim Meydanı’ndaydı. Birbirinden ilginç pankartlar, tekerlemeler ve tepkilerle protesto yürüyüşü tam bir karnaval havasına büründü. Aralarında Okan Bayülgen’in de olduğu çok sayıda sanatçı da eyleme destek verd