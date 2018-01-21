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Dünya

Onbinlerce kadın Trump'ı protesto etti

Nafiz Albayrak / New York, 20 Ocak (DHA) - ABD'nin  onbinlerce binlerce kadın, Başkan Donald Trump yönetimini protesto etmek için sokaklara döküldü

21 Ocak 2018 02:53

Nafiz Albayrak / New York, 20 Ocak (DHA) - ABD\'nin  onbinlerce binlerce kadın, Başkan Donald Trump yönetimini protesto etmek için sokaklara döküldü.
New York\'ta Columbus Circle ve Central Park kesişiminde toplanan toplanan yaklaşık 100 bin protestocu, ellerinde Trump\'ın \"cinsel ayırımcı\", \"ırkçı\" ve göçmenlik karşıtı politikalarını eleştiren dövizler taşıyarak \"Trump gitmeli\" sloganları attı. Buradan yürümeye başlayan protestoculara yol kenarlarında toplanan on binlerce kişi de destek verdi.
DHA\'ya konuşan New York\'lu bir protestocu, \"Kadınlara karşı şiddeti protesto etmek ve sona erdirmek için buradayız. Trump, iyi bir insan, iyi bir lider değil, bencil birisi. Ayrıca ırkçı ve cinsel ayırımcı. Eşitliğe inanan birisi değil ve bu ülkeye zarar verecek\" dedi. 
ABD\'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilere çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu lideri katıldı. 
(Fotoğraflı)
Görüntü dökümü: 
- Yürüyüşten genel görüntüler
 

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