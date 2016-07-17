Darbe girişimini protesto edenler Taksim’de; Erdoğan’ın posteri AKM’de

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların darbe girişiminin bastırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın çağrısıyla binlerce kişi sokaklara döküldü. İstanbul’daki toplanma alanı olan Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki büyük posteri ve bir Türk bayrağı asıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nin 2008 yılında kapatılmasının ardından milli bayramlarda Atatürk posteri ve Türk bayrağı asılıyordu. Ayrıca, AKM’ye 2013 yılının Haziran ayındaki Gezi eylemlerinde önce çok sayıda örgütün flamaları asılırken, 11 Haziran 2013’teki kısmi polis müdahalesinde AKM üstündeki örgüt flamaları kaldırılarak yerine Atatürk posteri ve Türk bayrağı asılmıştı.