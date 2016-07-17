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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimini protesto edenler Taksim’de; Erdoğan’ın posteri AKM’de

AKM’ye 2013 yılının Haziran ayındaki Gezi eylemlerinde asılan örgüt flamaları kaldırılarak Atatürk posteri ve Türk bayrağı asılmıştı

17 Temmuz 2016 04:04

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların darbe girişiminin bastırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın çağrısıyla binlerce kişi sokaklara döküldü. İstanbul’daki toplanma alanı olan Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki büyük posteri ve bir Türk bayrağı asıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nin 2008 yılında kapatılmasının ardından milli bayramlarda Atatürk posteri ve Türk bayrağı asılıyordu. Ayrıca, AKM’ye 2013 yılının Haziran ayındaki Gezi eylemlerinde önce çok sayıda örgütün flamaları asılırken, 11 Haziran 2013’teki kısmi polis müdahalesinde AKM üstündeki örgüt flamaları kaldırılarak yerine Atatürk posteri ve Türk bayrağı asılmıştı.

 

 

Gezi eylemlerinde çok sayıda örgüt flaması polis müdahalesiyle indirilerek yerine Türk bayrağı ve Atatürk posteri asılmıştı

 

 

 

 

 

 

 

 

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