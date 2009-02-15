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Yaşam

Onbinler aynı anda öpüştü

Meksika'nın başkenti Meksico City'de, 39 bin 897 kişi aynı anda 10 saniye öpüşerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

15 Şubat 2009 02:00

Meksika'nın başkenti Meksico City'de, 39 bin 897 kişi aynı anda 10 saniye öpüşerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

"Sevgililer Günü"nde kırılan rekorda rakamın "tek" kaydedilmesi ayrı ilgi konusu oldu.

Meksico City turizm dairesinin düzenlediği, 100 bin kişi alabilen başkentin ana meydanı Zocalo'daki öpüşme rekorundan önceki rekor, 2007'de İngiltere'nin güneybatısında Severn Irmağı'nın ağzında Newport'a 80 km uzaklıktaki Gal kenti Weston-super-Mare'ye aitti.

Meksico City'de 10 saniye süren "Öpüşme" rekoru, meşhur Meksika şarkısı Besame Mucho (Öp Beni Çok) çalınarak kırıldı. Besame Mucho'nun bestecisi Consuelo Velasquez 4 sene önce 84 yaşında ölmüştü.

Sineme oyuncuları ve şarkıcıların arasında yer alan Susana Zavaleta ile ünlü Meksika kovboy şarkıcısı Vicente Fernandez de "barış cümbüşünde" rol aldı. Öpüşme karnavalına barış cümbüşü adının verilmesi, Meksika'da bir yılda 6 bin kişinin uyuşturucu şebekeleri arasındaki savaşta ölmesinden kaynaklanıyor.

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