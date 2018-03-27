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Kültür-Sanat

Önay Yılmaz'ın son romanı, okurları 'Av'a davet ediyor

A7 Kitap tarafından yayınanlanan roman, yazlık sitede işlenen bir cinayeti konu alıyor

27 Mart 2018 19:57

Yazarlığa daha fazla vakit ayırabilmek için gazetecilik kariyerini sonlandıran, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde uzun yıllar yaptığı çevre haberleriyle bilinen Önay Yılmaz'ın son kitabı 'Av', raflardaki yerini aldı. A7 Kitap tarafından yayına hazırlanan kitap, yazlık sitede işlenen bir cinayeti konu ediniyor.

Daha önce yayımlanan 7 kitabı bulunan Yılmaz'ın son romanının konusu şöyle: 

"Bir gökbilimci ve aynı zamanda göktaşı avcısı Can Peker, Kuşadası’ndaki yazlık sitede kalbinden bıçaklanmış olarak bulunur. Sitedeki komşuları tarafından sevilmeyen, geçimsiz ve kavgacı biri olarak tanınan astronomi doçentinin ölümü büyük bir üzüntü yaratmaz.

Cinayeti soruşturmakla görevlendirilen komiser Pertev Bora ve arkadaşları, olay mahallinde birtakım sürprizlerle karşılaşırlar. On villadan oluşan site son derece güvenliklidir ve katilin dışarıdan gelme ihtimali son derece zayıftır. Komiser soruşturmasını derinleştirdikçe, gökbilimcinin evinden iki büyük çok değerli göktaşı parçalarının da kayıp olduğu anlaşılır. Ayrıca sitede hemen herkesin gökbilimciyle bir sorunu vardır.

Komiser Bora, aynı zamanda ailevi sorunlarıyla da uğraşmaktadır. Ayrıldığı ama hala çok sevdiği eşiyle yeniden bir araya gelme umudunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Fakat kızından, karısının başka bir erkekle evlenme hazırlığı içinde olduğunu öğrenince çılgına döner. Komiserin işi zordur; iki cephede birden savaş verir. Bir yandan katili bulmaya, diğer yandan karısını ve kızını yeniden kazanmaya çalışmaktadır.”

Yılmaz, okurlarının karşısına bu kez klasik bir “katil kim?” polisiyesiyle çıkıyor. Ve okurlarını, katil veya katillerle ilgili küçük ipuçları vererek, dedektiflerle birlikte olayı çözmeye davet ediyor...

 

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